Brancaleoni (Civici X ) “Abbiamo lasciato accadere le cose e la Sanità a Castiglione è finita”

Fin dal mio primo giorno che ho avuto l’Onore di essere Eletto come primo della mia lista, ho sostenuto che dovevamo “batterci” per la Sanità ed il nostro Ospedale, che nel contempo era diventato l’Ospedale Unico del Trasimeno, e di cui i lavori che dovevano essere terminati entro il 31 dicembre 2019, pre-pandemia, non se ne vedeva la luce, non cera un progetto, un piano, abbiamo perso in questi ultimi 15 anni, tante opportunità, vedi ospedale unico a Villastrada, soldi spostati a Pantalla, dalla Presidente Marini, per accontentare il suo territorio e costruire una cattedrale nel deserto, inutile.

Avevamo tante Eccellenze tra cui il punto nascita ed una Ottima chirurgia, ma anche un’oncologia ed una medicina, oltre a tante altre specializzazioni, perse soprattutto negli ultimi anni.

Mi sono sempre battuto per difendere la nostra Sanità, un Distretto Sanitario Vergognoso, di cui questa Amministrazione aveva promesso una soluzione anche nel programma elettorale, un finanziamento di 2 milioni perso, per non aver presentato l’integrazione di alcuni documenti, ennesima occasione persa per il nostro territorio.

Ospedale e Sanità al Castiglione, il 19 luglio 2021, ho portato in Consiglio Comunale una Mozione sulla Sanità, chiedendo un Consiglio Comunale aperto, invitando le Associazione e la Cittadinanza, invitando l’Assessore Regionale Coletto e la Presidente Tesei, sul tema Sanità al Trasimeno ed Ospedale, votato a maggioranza, e mai fatto nulla da chi doveva per organizzarlo.

Mozione del 30 dicembre 2021, mozione sulla Sanità in Consiglio Comunale, approvato ad unanimità, ad oggi non è stato fatto nulla.

In Consiglio Comunale tutte le volte ho ribadito che la gru sarà il nuovo Simbolo di Castiglione del Lago, visto la permanenza, convocato solo una volta il tavolo sulla Sanità e che avevo richiesto io, non invitandomi.

Adesso ci sono dobbiamo muovere subito, daremo vita a quel comitato per la Sanità al Trasimeno e faremo un’incontro davanti all’Ospedale a cui sto lavorando coinvolgendo tutte le associazioni di volontariato Castiglionesi, per aprire un tavolo di trattativa, sul futuro del nostro ospedale e della nostra Sanità, non possiamo accettare che sia declassato ad Ospedale di comunità, solo con l’emodialisi ed un’attività minima ambulatoriale di chirurgia.

Sabato 15 ore 11, ci troveremo tutti davanti all’Ospedale per dar Voce ai Cittadini, visto che la Politica non ha fatto il suo dovere.

Non Vogliamo un’Ospedale di comunità, ma bensì un’Ospedale per la nostra Comunità.

Voglio anche segnalare che questa amministrazione non mi ha mai reso partecipe su nulla, sui problemi come la Sanità, che appunto ho sollevato da ben 1.000 giorni, ha fatto di tutto per non farmi fare il gruppo e non solo… non mi invia nemmeno gli atti amministrativi, dovremo scindere sempre i ruoli, un Presidente del

Ho cercato in tutti i modi di dare il mio Contributo, e cercando di portare la mia esperienza, che ho maturato in 30 anni di Associazionismo e nello stare tra la gente, ascoltare i cittadini e le loro problematiche.1000 giorni di nulla!!!

Paolo Brancaleoni

Consigliere Comunale