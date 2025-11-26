AV a Chiusi. Importanti parole di Alessio Meloni capogruppo PD di Castiglione.

Il 24 novembre scorso all’interno del Consiglio Comunale di Castiglione del Lago è stato portato un ordine del giorno riguardante la stazione dell’Alta Velocità della Medietruria, presentato dai consiglieri di opposizione Paolo Brancaleoni e Filippo Vecchi.

Nel corso della discussione che non si è conclusa in attesa di ulteriori approfondimenti si è registrato un importante intervento del capogruppo del Pd Alessio Meloni. Importante per il consesso istituzionale in cui sono state pronunciate, importante per le argomentazioni addotte, importante perché il Pd di Castiglione è il partito di maggioranza del maggiore comune dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e perché il Pd è partito di governo sia in Umbria che in Toscana, due regioni che dovrebbero svolgere un ruolo importante nella politica dei trasporti complessivamente intesa nella nostra zona interregionale.

Nel corso del suo intervento Meloni, come riportato anche da Primapagina di Chiusi “…ha elegantemente stoppato la mozione, chiedendone una ridiscussione con maggiori elementi di valutazione ed ha ribadito piuttosto fermamente che di una stazione in linea in mezzo al nulla non vi è assolutamente alcun bisogno. Che al contrario l’obiettivo da perseguire con forza è l’utilizzo anche per l’alta velocità della stazione di Chiusi-Chianciano Terme e anche di quella di Terontola, collegata con Perugia. Ovviamente potenziando anche i collegamenti non AV e adeguando quelli stradali come la Perugia-Chiusi tramite la Pievaiola e l’adeguamento della Moianese. Ciò per per offrire opportunità anche alla zona a sud del Trasimeno (la Valnestore e il pievese), in un’ottica di area vasta, che poi è l’area del Patto Vato.

Meloni ha ricordato che la stazione di Chiusi-Chianciano è praticamente sul confine con l’Umbria e i due territori (quello di Castiglione del Lago e del Trasimeno e quello di Chiusi e della Valdichiana), territori che sono fortemente connessi l’uno all’altro, per le scuole, lo sport, gli eventi culturali, il turismo, il lavoro e questo va tenuto presente.” (g.f)