Associazione Sanità Pubblica Trasimeno ” Forte preoccupazione per i nostri servizi”

(Comunicato stampa) L’associazione Sanità Pubblica della zona Trasimeno-Corciano pure riconoscendo la volontà e l’impegno della Giunta Regionale nel riportare la sanità Umbra a livelli positivi per i cittadini, accorciando le liste di attesa ed assumendo il personale necessario, esprime forte preoccupazione per i servizi del nostro territorio che continuano ad essere i più fragili dell’intera regione e intende sottolineare le principali criticità nei prossimi mesi e nel mentre si stà definendo il nuovo piano sanitario.

La prima grande preoccupazione riguarda l’ospedale di territorio del Trasimeno con sede a Castiglione del Lago ormai interessato da circa 10 anni da lavori interminabili che devono concludersi al più presto, a partire da quelli sul pronto soccorso.

Per dare risposte ai cittadini di questa zona e futuro a questo ospedale è indispensabile un suo collegamento, da subito, con il Silvestrini di cui può essere un primo piccolo filtro ed in cui devono essere trasferite le patologie bisognose di specializzazione interrompendo il calvario, degli ammalati e dei familiari, verso altre destinazioni.

C’è carenza di personale in tutti i settori e solo la dedizione degli operatori lo mantiene aperto ed è indispensabile ed urgente il reintegro di quello mancante anche attingendo alle nuove assunzioni previste a livello regionale. In particolare si segnalano i gravi disagi nel funzionamento del pronto soccorso che deve avere a disposizione 24 ore radiologia ed ecografia per operare in sicurezza, per pazienti ed operatori, nonché per drenare accessi da questa zona al pronto soccorso di Perugia permanentemente intasato.

In attesa che il nuovo piano sanitario regionale definisca le scelte, di cui fra l’altro auspichiamo una forte e aperta partecipazione, chiediamo risposte ai cittadini ed agli operatori che ogni giorno vedono a rischio la loro sicurezza.