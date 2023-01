Asili nido Castiglione del Lago. Fp Cgil “No a cambi appalto che penalizzano le lavoratrici”

(c.s) La Fp Cgil Umbria esprime “preoccupazione e perplessità” in merito al cambio di gestione degli asili nido i Cuccioli e il Girasole di Castiglione del Lago. “Pur apprezzando lo sforzo dell’amministrazione comunale – si legge in una nota del sindacato – che ha incontrato la cooperativa a cui è stato aggiudicato provvisoriamente il servizio, non possiamo assolutamente accettare l’applicazione, da parte di quest’ultima, di un contratto nazionale diverso dall’attuale, che prevede livelli retributivi inferiori anche di 300 euro mensili e indennità di malattia inferiore del 25%.

“Ridurre i salari e i diritti di chi lavora non è un’opzione accettabile nei cambi d’appalto, tanto più in un servizio pubblico fondamentale – insiste la Fp Cgil – pertanto il contratto da applicare è semplicemente quello della cooperazione sociale, come indicato nel capitolato”.

La Fp Cgil Umbria ha già fatto formale richiesta d’incontro alle cooperative (uscente e subentrante), a tutela delle lavoratrici e dei bambini.

Fabrizio Ricci – Ufficio stampa Cgil Umbria