Andrea Fora (Civici Per) “Ennesimo cambio ai vertici della sanità. 18 direttori in tre anni”

Andrea Fora (Civici Per) “Ennesimo cambio ai vertici della sanità. 18 direttori...

Se qualcuno di voi si chiede ancora perché la sanità umbra non funziona, chiedetevi cosa succederebbe se in un’azienda privata venisse cambiato direttore ogni sei mesi, se in una squadra di calcio venisse sostituito allenatore ogni partita…

Ecco trovata la spiegazione.

Notizia di ieri l’ennesimo cambio al vertice della ASL 1. Se ne va anche il Direttore Braganti.

Per chi si volesse rattristare ecco di seguito l’elenco del balletto dei dirigenti in sanità da quanto si sono insediati la Tesei e Coletto:

Direzione regionale salute e welfare:

Dal 01/02/2020 Claudio Dario dal 1 aprile 2021 interim a Luigi Rossetti Da aprile 2021 Massimo Braganti Da giugno 2022 Massimo d’Angelo

USL1

dal 1/7/2019 al 2/1/2020 Luca Lavazza dal 3/1/2020 al 30/06/2020 Silvio Pasqui dal 10/7/2020 al 30/04/2022 Gilberto Gentili Dal 20/05/2022 ad oggi Massimo Braganti. Dimissionario Chi arriverà???

Usl 2

Fino al 31/12/2019 Massimo Braganti Dal 01/01/2020 Massimo de Fino

Azienda Ospedaliera Perugia

Fino giugno 2020 Antonio Onnis Dal 01/07/2020 Marcello Giannico Dal 1/12/2021 Giuseppe de Filippis

Azienda ospedaliera di terni

Fino a settembre 2019 Lorenzo Pescini Dal 01/10/2019 Andrea Casciari Dal 30/06/2020 Pasquale Chiarelli Dal 12/09/2022 Andrea Casciari

18 cambi di dirigenti in tre anni!!!!!

Indubbiamente credo record italiano di cambi dirigenti in sanità. Forse anche mondiale!

E ancora vi chiedete il motivo per cui in Umbria le cose non funzionano????!?

Andrea Fora

Consigliere Regionale