Alta Velocità. Siena si muove, e sceglie Creti.

Continuano le divergenti prese di posizione in Toscana, fra le diverse ipotesi in campo per l’Alta Velocità. Diversità che si prolungheranno visto lo slittamento delle prossime elezioni regionali. Dopo le prese di posizione del Presidente Giani a favore di Rigutino, dopo quelle dei Comuni della Valdichiana per Chiusi, le notizie che riportiamo indicano una scesa in campo di Siena, nettamente a favore di Creti, la scelta iniziale della Commissione tecnica nazionale, molto influenzata dalla politica così era prima delle elezioni regionali umbre e comunali a Perugia. Si riuscirà ad uscire dalla frammentazione delle posizioni e quale sarà la posizione dei nuovi governi umbri? Sarebbe utile che anche i cittadini e le forze sociali nostre, così come quelle senesi o aretine, dicessero la loro. Un primo passo ed un primo confronto potrebbe avvenire nel corso della presentazione della Associazione “Cambiamo” sabato prossimo a Città della Pieve. (g.f)

Si riuscirà ad uscire dalla frammentazione