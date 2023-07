Al via Orizzonti Festival della Città di Chiusi. Tutto il programma.

(c.s) Tutto è pronto a Chiusi per accogliere, dal 30 luglio al 6 agosto, la 21esima edizione di OrizzontiFestival, curato dalla Fondazione Orizzonti d’Arte di Chiusi e diretto per il secondo anno da Marco Brinzi.

Un festival che accende i riflettori sulla drammaturgia contemporanea nazionale, che torna a rappresentare la danza con una delle compagnie più affermate a livello nazionale Balletto Civile che oltre a presentare due spettacoli, saranno anche protagonisti del CHIUSIPERFERIELAB un laboratorio intensivo di tre giorni di teatro danza.

Ma anche Teatro. Musica. Letteratura. Mostre. VistAzioni. Teatro per Bambini. Formazione.

Un festival diffuso per la Città di Chiusi che si mostra nella sua bellezza naturale, come quella delle VisitAzioni in scena all’ora del tramonto, in barca, nel bel mezzo del Lago di Chiusi. Oppure l’incontro con la musica agli ex lavatoi, da poco restaurati. Location perfetta per una serata di Djset dedicata al pubblico più giovane, linfa vitale del nostro mondo culturale, ma anche al nostro saluto al Festival con AdAspera il concerto finale del Festival creato in collaborazione con la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano.

E ancora la collaborazione con MinimumFax e gli incontri letterari ai Giardini del Duomo, oppure il Teatro, quello sociale, ospite Claudio Morici tra i tanti, ma anche quello narrativo nella splendida cornice di Piazza Vittorio Veneto, come I Sacchi di Sabbia.

Spazio ancora ai bambini con spettacoli a loro dedicati e ancora formazione con i Teatri di Stagione.

Ma ancora le Mostre. Ben due. La prima dedicata ai fumetti con L’ARTE DI FABIO CIVITELLI IN MOSTRA, in anteprima alcune tavole della sua nuova storia di TEX in uscita per i 75 anni dl personaggio, poi quella fotografica nel centro storico della Città, in collaborazione con l’Associazione Flashati per DiaframmiChiusi. Il Festival vedrà anche il ritorno a Chiusi di Teatro & Critica.

Orizzonti Festival è anche valorizzazione del territorio oltre che promozione della cultura in tutte le sue forme.

Una Ventunesima edizione che ha voglia di aprirsi al mondo che sta fuori questa terra etrusca, che ha coraggio di osare con una proposta nuova e dunque voglia di attrarre nuovo pubblico, interessato, curioso, appassionato.

Il Programma prenderà il via domenica 30 Luglio alle ore 11.00 con la mostra fotografica METAMORPHOSYS del fotografo Stefano Lisat organizzata da DIAFRAMMI CHIUSI NoStop in collaborazione con l’associazione Flashati. Alle ore 18.00 inaugurazione della mostra sul fumetto di Fabio Civitelli ed alle ore 19.30 Concerto degli UADG che spazia dalla musica classica all’elettronica, dal rock al jazz, fino ad arrivare alla libera improvvisazione, in collaborazione con Aulos, scuola di musica della città di Chiusi.

Lunedì 31 luglio giornata interamente dedicata alla formazione con il progetto dello scambio culturale avvenuto tra la Fondazione Orizzonti e la Scuola di musica di Desenzano del Garda. Si inizia alle ore 18.30, Jazz Teatrale con orchestra. Improvvisazioni teatrali con musica dal vivo. In scena gli allievi dei teatri di stagione della fondazione e gli allievi dell’orchestra della scuola di musica del Garda.

Alle ore 21.30 va in scena Viaggio nel corpo, spettacolo finale del corso adulti e per finire alle ore 23.00 ospiteremo la compagnia di Desenzano del Garda che porterà in scena Il Paesino di Sant’Ilario. Omaggio a Fabrizio De André

Martedì 1 Agosto ore 14.00-18.00 Chiusiperferielab, un laboratorio di teatro fisico condotto da Balletto Civile. Alle ore 19.00 tornano gli incontri con gli autori in collaborazione con Minimum Fax, primo ATUPERTU con l’Autore Sergio Baratto. Alle ore 21.30 primo appuntamento con la danza, va in scena Loose Dogs di Balletto Civile. Alle ore 23.00 con Schadenfreude. Spettacolo comico sulla sfiga altrui con Salvatore Cutrì.

Mercoledì 2 Agosto ore 10.00-14-00 Chiusiperferielab. Alle ore 17.30 primo dei due appuntamenti di Teatro per Bambini con L’Elefantino, Teatro La Baracca. Alle ore 19.30 Otello, con Davide Lorenzo Palla. Alle ore 21.30 secondo ed ultimo appuntamento con Balletto Civile che porterà in scena Davidson. Alle ore 23.00 Discorsi Sul Mito. Dioniso di Vittorio Continelli. Dalle ore 21.30 visita guidata al Museo della Cattedrale (Labirinto di Porsenna e Torre campanaria).

Giovedì 3 Agosto ore 10.00 – 14-00 ultimo appuntamento con Chiusiperferielab. Alle ore 17.30 secondo appuntamento con il Teatro per Bambini, Silvia Bennet porterà in scena Mr Hat. Alle ore 19.00 tornano le VistAzioni in barca sul lago di Chiusi. M.A.L.T.E. porterà in scena Walkabout Promenade. Alle ore 21.30 Prima Nazionale di Per Lei nel giorno del suo compleanno, una coproduzione Fondazione Orizzonti d’Arte. Alle ore 23.00 Discorsi Sul Mito. Le Stelle, Vittorio Continelli.

Venerdì 4 Agosto alle ore 19.00 secondo appuntamento con le VistAzioni. Walkabout. Alle ore 21.30 Fenomenologia dei rapporti di coppia, Claudio Morici. Per concludere alle ore 23.00 una serata dedicata ai giovani nella suggestiva location dei Lavatoi di Porta Lavinia con Djset feat Fabrik Club.

Sabato 5 Agosto ore 19.00 ultimo appuntamento con le VisitAzioni, questa volta sulle acque del lago Accademia dei Lunanzi, Loris Fabiani. Alle ore 21.30 Il Settimo Continente, La Ribalta Teatro. Alle ore 23.00 Cuoro, di e con Gioia Salvatori.

Domenica 6 Agosto alle ore 12.00 spettacolo finale del secondo modulo dei Teatri di Stagione. Estate. Alle ore 19.00 ATUPERTU con l’Autore Remo Rapino. Incontro letterario feat Minimum Fax. Alle ore 21.30 Andromaca, I Sacchi di Sabbia.

Alle ore 23.00 ultimo appuntamento della 21esima edizione di OrizzontiFestival. Ad Aspera un Saluto al Festival. Con gli Steel Wind, Concerto in collaborazione con Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano.

“Insieme ai colleghi del Consiglio di amministrazione della Fondazione Orizzonti d’Arte, che ringrazio per la collaborazione attiva avuta nell’organizzazione di tutte le varie attività proposte, – dichiara il Presidente Giannetto Marchettini – abbiamo lavorato in sinergia ed in tempi brevi alla realizzazione di quella che è l’attività ad oggi più importante della Fondazione. Siamo soddisfatti di aver costruito insieme questa nuova edizione del Festival che mi auguro possa essere entusiasmante e di stimolo per gli spettatori che ci seguono da anni e per i nuovi e che spero possano gradire l’offerta culturale itinerante che andrà in scena nelle varie location individuate”.

“Immaginando quale potesse essere il tema del Festival Orizzonti 2023 – afferma il Direttore Artistico Marco Brinzi – ciò che sentivo era di trovare una parola che evocasse un cambio di stato, un mutamento di forma, senza però dimenticare la propria identità e il suo valore.

Ho scelto quindi la parola: Metamorfosi che implica un prima e un dopo, un inizio, una fase di crescita e di maturazione. Questa possibilità di trasformazione e narrazione dei mutamenti teatrali e artistici del nostro tempo è il tema portante del nostro Festival.

Le storie “metamorfiche” saranno quelle raccontate da attorə, musicistə, danzatorə, scrittorə e fumettistə che animeranno Chiusi con eventi diffusi sul territorio.

Saranno le loro singolari metamorfosi infatti a raccontarci il carattere transitorio e mutevole del genere umano infatti perché: ‘Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma’.

Anche in teatro. Come nella vita”.

“Sarà un’edizione rinnovata che riporterà il Festival in scena in alcuni dei luoghi più caratteristici della nostra cittadina – dichiara Gianluca Sonnini Sindaco del Comune di Chiusi.

Il nuovo CdA insediatosi quest’anno ha lavorato da subito per ampliare e rafforzare l’offerta culturale della Fondazione e per creare un Festival che potesse essere attrattivo e di valore, anche grazie alla riconferma di Marco Brinzi come Direttore Artistico che già ottimi risultati ha portato nella scorsa edizione”.

OrizzontiFestival è organizzato dalla Fondazione Orizzonte d’Arte con la collaborazione del Comune di Chiusi; Main Sponsor: Lodovichi Spa, Banca Tema – Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma, Le Fornaci Srl, Emma Villas Srl. Sponsor ufficiale dell’evento Acea spa.

I biglietti saranno in vendita da mercoledì 5 luglio. Non è possibile effettuare prenotazioni, ma ci sarà l’acquisto diretto del biglietto presso le biglietterie ufficiali dell’evento:

Info Point – via L. Da Vinci, 56 Chiusi Scalo

Lunedi 10-17-24 luglio ore 9,30-12,30

Centro Commerciale Etrusco

Sabato 8-15-22-29 luglio ore 9,30-12,30

Fondazione Orizzonti d’Arte – via Porsenna, 81 Chiusi Città

Da mercoledì 5 luglio a venerdì 14 luglio 10,00-13,00 / 15,00 – 17,00

Da lunedì 17 luglio tutti i giorni fino al 6 agosto

Oppure online su Ciaotickets.com.

Per info: Fondazione Orizzonti d’Arte 345 93 45 475 – 0578 226273 – biglietteriafondazione@gmail.com