Al via il Trofeo Coni 2022 Toscana – Valdichiana Senese

Piccoli campioni crescono. Da giovedì 29 settembre a domenica 2 ottobre, organizzata dal Comitato regionale CONI della Toscana in partnership con la Regione Toscana e l’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, si svolgerà la fase finale della settima edizione del TROFEO CONI, la più grande manifestazione sportiva in Italia per giovani dai 10 ai 14 anni. Vi partecipano complessivamente 3.867 atleti (260 della Toscana) in rappresentanza di tutte le regioni e delle delegazioni delle comunità italiane di Canada e Svizzera, che si cimenteranno in 41 discipline di 35 Federazioni sportive nazionali e 6 discipline sportive associate. Previste anche un migliaio di persone al seguito fra tecnici, accompagnatori e familiari.

Atleti e accompagnatori soggiorneranno nelle strutture alberghiere di Chianciano Terme e nel Villaggio Norcenni Girasole Village di Figline Valdarno mentre le gare si disputeranno negli impianti dei Comuni della Valdichiana Senese – Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga e Torrita di Siena – e nei Comuni limitrofi di Abbadia San Salvatore, Siena, Sovicille, sconfinando poi ad Arezzo, Laterina (Arezzo), Massarosa (Lucca) e, in Umbria, sul Lago Trasimeno.

Lo Stadio Comunale “Mario Maccari” di Chianciano Terme ospiterà la Cerimonia di apertura, in programma il 29 settembre alle ore 17.30 alla presenza del presidente del CONI Giovanni Malagò, del segretario generale Carlo Mornati, del presidente del CONI Toscana Simone Cardullo, di numerosi presidenti federali e di Comitati regionali, e dei rappresentanti delle Istituzioni locali. La cerimonia di chiusura, invece, andrà in scena sabato 1 ottobre alle ore 18 nel Parco Acqua Santa di Chianciano Terme.

La finale nazionale del Trofeo CONI segna la fine di un percorso iniziato dai ragazzi con le proprie associazioni e società sportive nelle proprie province e regioni e, al tempo stesso, rappresenta un’occasione di crescita nel nome dello sport. La formula scelta, inoltre, privilegia la composizione di squadre miste sia negli sport individuali (ogni squadra è composta da massimo di 4 atleti per ogni Federazione nazionale e Disciplina sportiva associata) che negli sport di squadra veri e propri, promuovendo un confronto in campo tra i sessi nel rispetto reciproco e dando rilievo alle differenze.

È proprio il format, voluto fortemente dal CONI e ben accolto da tutti gli organismi sportivi, il principale elemento caratteristico di questa manifestazione multidisciplinare, antesignano della parità di genere a cui il CIO punta a livello olimpico.

“La Toscana è orgogliosa di ospitare un evento che rappresenta il fiore all’occhiello dello sport giovanile in Italia – ha dichiarato il presidente del CONI Toscana, Cardullo -. Siamo grati al CONI nazionale che ce ne ha affidata l’organizzazione, consapevole del fatto che avremo fatto di tutto per rendere ospitale al massimo il nostro splendido territorio. Accoglieremo, quindi, con gioia atleti, tecnici, accompagnatori, familiari e amici al seguito con la speranza che, a gare concluse, possa restare in tutti loro un ricordo indelebile di questa avventura che coniuga sport, territorio e cultura”.

ACCREDITI STAMPA – Sarà possibile richiedere l’accredito stampa entro le ore 9 del 29 settembre e procedere al ritiro del medesimo presso la segreteria del Comitato organizzatore situata all’Grand Hotel Excelsior, in Via Sant’ Agnese 6, 53042 Chianciano Terme (SI) fino alle ore 17 del 29 settembre e nei giorni successivi per le varie competizioni sportive. È prevista una tribuna stampa all’interno dello Stadio Comunale “Mario Maccari” e una saletta riservata alla stampa all’interno del Palazzetto dello Sport adiacente, per il quale è stata fatta richiesta di attivazione WIFI.

Nella foto: i presidenti del CONI Giovanni Malagò e del CONI Toscana Simone Cardullo, il presidente dell’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese nonché sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi e il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, responsabile dell’ambito turistico della Valdichiana senese.

