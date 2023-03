A Tavernelle, la Pievese si prende derby e seconda piazza. Il terremoto ferma la capolista.

Dei due big match previsti nella 26° giornata della campionato di Promozione Girone A, se ne è giocato uno solo. Quello al “Moratti di Tavernelle fra i gialloni di Abenante e gli albicelesti di Saravalle. Quello che vedeva invece di fronte la capolista supersolitaria Pierantonio e la terza in classifica il Pietralunga, non si è disputato per i postumi della scossa di terremoto che ha colpito l’umbertidese qualche giorno fa.

Il derby storico fra due società dal grande passato come Pievese e Tavernelle si è risolto a vantaggio della squadra della Patria del “Divin Pittore” che ha piegato per due a zero la seconda in classifica affiancandola così dietro la capolista e rafforzando l’obbiettivo play off, anche se con una partita in più.

E’ stata una gara, secondo tutte le cronache dove hanno deciso le maggiori capacità realizzative e di concretezza che hanno visto protagonisti finali Polpetta e Fiorindi, supportati da una squadra sempre più convinta delle proprie possibilità. Dove l’assenza, nelle file gialloverdi, del capocannoniere Cacciamano ha certo avuto un suo peso.

Nel resto delle partire della giornata, assente la capolista, va segnalato il pari a San Feliciano tra Marra e Castel del Piano e quello fra Padule a Calzolaro che dicono un ulteriore passo in vanti nella distanza di punti fra la Pievese ed i più vicini concorrenti per i play off.

Domenica c’è una partita che spicca fra le altre ed è il confronto lungo la Pievaiola fra il Castel del Piano ed il Tavernelle. La Pievese ospita al “Serenella Baglioni” gli assisani del Viole.