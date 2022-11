A Chianciano spuntano le “Bibliotechine di Strada”

L’associazione culturale DEA ATENA ETS, già nota a Chianciano per svariate iniziative atte a diffondere la cultura sul territorio, si è fatta protagonista di una lodevole, importante e simpatica iniziativa: LE BIBLIOTECHINE DI STRADA. L’iniziativa si è concretizzata con il posizionamento di piccole, colorate, graziose e simpatiche mini biblioteche in vari punti della cittadina. L’intento è di attivare un Bookcrossing che faccia circolare libri, invogli alla lettura e diffonda la cultura. Progetto importante e ambizioso pur nella semplicità. Importante ed ambizioso perché in questo nostro tempo che scorre super veloce ha preso il sopravvento la superficialità. Ogni notizia, ogni argomento trova la soluzione in un brevissimo video, in una ricerca frettolosa e per nulla esauriente su internet. E questa abitudine, di per se non dannosa, da il peggio di se quando induce le persone, e le convince, che l’argomento sul quale si è posato appena lo sguardo sia stato compreso, sviscerato, approfondito in modo tale che tutti si sentiamo esperti di tutto. Un libro è il contrario di tutto questo. Un libro predispone intanto ad un minimo di fatica intellettuale e mentale. Funziona come un grimaldello che apre la nostra curiosità di apprendimento in maniera profonda e determinante. Ognuno di noi macina ogni giorno decine di video, che passano sotto il nostro sguardo adagiato in una distrazione soporifera. Ora non voglio fare di tutta l’erba un fascio ma la stragrande maggioranza del materiale informativo, in senso lato, scorre in un sempiterno rullo che si perde su se stesso. E noi veniamo tritati, spesso senza accorgercene, in una minestra di superficialità dell’informazione, minestra che poi ingurgitiamo ed espelliamo, senza che nell’anima, nella mente e nel cuore resti nessun nutrimento.

Le postazioni delle bibliotechine sono:

– porta Rivellini vicino alla panchina degli innamorati;

– belvedere Piazzolina dei Soldati vicino panchina innamorati;

– Parco giochi bambini di fronte Terme S. Elena;

– La Macerina vicino alla panchina anfiteatro;

– Parco della Valle vicino alla panchina dopo la Madonnina dopo la discesa

Nunzio Dell’Annunziata