A Chianciano per rilassarsi Stella Falchi e Gabriele Ais

(di Giacomo Testini) Sono la versione moderna, ed alternativa, di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello. Da circa due anni hanno conquistato il web con i loro video divertenti. Solo su Instagram contano quasi mezzo milione di followers. Stiamo parlando di Stella Falchi e Gabriele Abis, i due protagonisti degli esilaranti sketch di “Casa Abis.” Dopo aver riempito, per più date, il teatro Parioli a Roma, i due fidanzati di Ladispoli hanno scelto Chianciano e le sue terme per concedersi un week end di coccole e relax. Durante il fine settimana, i giovani attori hanno soggiornato al prestigioso Grand Hotel Ambascistori Wellness e SPA, pranzando sulla piscina ubicata al quinto piano, ammirando la vallata Toscana e i tre celebri laghi, Chiusi, Montepulciano e Trasimeno. Ovviamente hanno avuto modo di gustare i famosi pici tirati a mano con l’aglione della Valdichiana e le prelibate carni aromatizzate ai profumi della Val d’Orcia. Un menù personalizzato ideato per la mora ballerina e il ragazzo con gli occhi colore del mare.

Ovviamente, tra una sauna finlandese, e un bagno turco, durante il soggiorno, tra un selfie e un autografo, si sono recati alle piscine etrusche Theia, facendo foto e video all’interno delle sette vasche termali. Una due giorni spensierata, utile per ricaricare le pile in attesa del tour estivo che inizierà la settimana prossima a Cosenza e che proseguirà in tante città della penisola. “La coppia litigiosa”, come siamo abituati a vedere, sorridendo, su Tik Tok, FB e YouTube ha confidato che sarebbe bello poter organizzare un evento proprio nel paese dell’Acqua Santa. Una località che li ha accolti, giustamente e doverosamente a braccia aperte. Nei prossimi giorni, oltre alle storie IG, i fan attendono le nuove performance di coppia, registrate, con il consueto talento da Stella e Gabriele.

Giacomo Testini