9 Marzo. Calcio. “Il Punto di Luciano Moscatello”

PROMOZIONE GIRONE A

Gare di domenica 9 marzo 2025 24^ giornata:

Arna – Padule S. Marco 0 – 0

Calzolaro – Selci Nardi 2 – 1 reti: 8′ st Aut. (C), 35′ st Marcucci (SN), 50’st Aut. (C);

Castel del Piano – Santa Sabina 2 – 3 reti: 2′ pt Santanicchia 2′ st Vazzana (SS), 21′ st Mezzasoma, 28’st Benedetti (CDP), 42′ st Bordellini (SS);

Montone – Marra S. Feliciano 2 – 2 reti: 2′ st Aut., 9′ st Muca (M), 10 st Montagnoli, 42′ st Buzzi (MSF);

Nuova Alba – Casa del Diavolo 4 – 1 reti: 11′ pt Pelliccia (CDD), 16′ pt Antognoni (NA),

19′ pt, 46′ pt, 40′ st Tempesta (NA);

Pontevecchio – Pievese 1 – 0 reti: 44 st Cesaroni (PON);

Ventinella – Ponte Felcino 3 – 2 reti: 32′ pt, 34′ pt Bigarini (V), 44′ pt Corradini (PF),

26′ st Cardinali (V), 40′ st Samarsan (PF);

Virtus S. Giustino – Lama Calcio 1 – 0 reti: 28′ pt Gorini (VSG);

La Pontevecchio la sblocca al 44′ del secondo tempo e grazie a Cesaroni prende tre punti mantenendo inalterata la distanza dalla Nuova Alba ed ora a 6 gare dal termine vede il traguardo sempre più vicino, la Pievese crolla sul gong, peccato sarebbe stato un punto d’oro viste le contemporanee sconfitte delle dirette concorrenti eccezion fatta per il Calzolaro.

La Nuova Alba tiene il passo, inizia in salita con il vantaggio ospite ma la riprende subito poi mette la freccia e sorpassa con forza e determinazione rimandando il Casa del Diavolo a casa con un poker (Antognoni + tripletta Tempesta).

Il Santa Sabina sbanca Castel del Piano, partita sbloccata subito domina la squadra di Talli poi gli episodi premiano la squadra di casa che la riprende ma alla fine gli ospiti vincono meritatamente grazie anche alla caparbietà ed alle qualità dei singoli che fanno pendere l’ago della bilancia in favore del Santa Sabina.

Il Padule San Marco non va oltre il pari in quel di Pianello dove il fanalino di coda Arna nonostante l’inferiorità numerica non cede al più quotato avversario.

La Virtus Sangiustino conquista tre punti e rimanda il Lama a bocca asciutta la rete di Gorini permette ai padroni di casa di consolidare la 6^ posizione.

Tre punti se li prende anche il Ventinella che vince la gara interna contro il Ponte Felcino e si porta in zona tranquilla.

Infine il Calzolaro domina in largo e lungo il Selci Nardi ma per prendersi i tre punti ha bisogno di due autoreti di cui quella decisiva nei minuti di recupero, lo stesso Calzolaro è l’unica squadra di fondo classifica a fare bottino pieno

Miglior attacco 54 reti fatte (Santa sabina)

Miglior difesa 13 reti subite (Nuova Alba)

Miglior differenza reti + 36 (Pontevecchio)

Peggior difesa 53 reti subite (Selci Nardi)

Peggior attacco 15 reti fatte (Arna)

Peggior differenza reti – 28 (Selci Nardi)

Maggior numero di vittorie 18 (Pontevecchio)

Maggior numero di sconfitte 15 (Selci Nardi)

Maggior numero di pareggi 12 (Marra San Feliciano)

Minor numero di vittorie 3 (Ponte Felcino)

Minor numero di sconfitte 2 (Pontevecchio)

prossimo turno, domenica 16 marzo 2025 25^ giornata:

Casa del Diavolo – Calzolaro 0-0

Lama Calcio – Arna 0-0

Marra S. Feliciano – Castel del Piano 0-0

Padule S. Marco – Ventinella 0-0

Pievese – V. Sangiustino 0-0

Ponte Felcino – Nuova Alba 0-0

Santa Sabina – Pontevecchio 0-0

Selci Nardi – Montone 0-0

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Recupero del 05/03/2025: Sulpizia – Pol Moiano 0 – 1 reti: 32’ st Scargiali (PL)

Gare di domenica 09/03/2025:

Grifo Tezio – Promano 0 –3 reti: Mazzoni, Adjili, Bondi (P);

Ram. Colombella – Sangiustino 0 – 2 reti: 18′ pt Latella, 10′ st Meozzi (S);

Pol. Moiano – Luca Rosi Ram 3 – 1 reti: Convito, Ceccarelli, Scarpelli (PM), Aut. (LRR);

Pò Bandino – Branca Calcio 1 – 1 reti: 10′ st Ascione (P), 18′ st Cdignoni rig. (BC);

Ponte d’ Assi – Sulpizia 3 – 0 reti: 15′ st, 30′ st Ciarafischi, 25′ st Cerbella (PA);

Real Padule – Fontignano 1 – 2 reti: 18’pt Alunno (RP), 38′ pt Cardinali, 48′ st Aut. (F);

Tiberis – P.D. Bosco Gubbio 2 – 0 reti: 13′ st Pauselli, 15′ st Xhafa (T)

Riposa: Junior Carpine Magione

Il recupero della gara Sulpizia – Pol. Moiano sorride agli uomini di mister Castrini che espugnano il Comunale “Capaccini” di Pieve Santo Stefano grazie alla rete di Scargiali e con questi tre punti si rilanciano per la lotta al vertice.

Il Promano è la squadra più in forma ottiene la 8^ vittoria consecutiva e rimane a +3 dalla seconda (con una gara in meno) che in questo momento è la Tiberis, frena ancora il Pò Bandino che non va oltre il pareggio nella gara casalinga con il Branca Calcio.

Il Sulpizia sciupa tutto in 4 giorni, perde il recupero con la Pol. Moiano e perde la gara odierna con il Ponte d’Assi, dal possibile 1° posto al 4° posto a -6 dal Promano, e con la Pol. Moiano ad un solo punto ma con una gara in meno, la stessa Pol. Moiano ha una performance di 7 vittorie e 3 pari, seconda solo al Promano che ha fatto meglio facendo 9 vittorie ed 1 pari.

La Tiberis si rilancia vincendo la gara che la vedeva opposta alla Pol. Don Bosco Gubbio, 2-0 con le reti di Pauselli e Xhafa. Vince anche il Fontignano che riporta tre punti da Padule con un’autorete in chiusura di gara dopo che Cardinali aveva pareggiato il vantaggio iniziale di Alunno per la squadra di Cerbella. Anche il Sangiustino si aggiudica l’intera posta in palio grazie alle reti di Latella e Meozzi

Miglior attacco 42 reti realizzate (Promano)

Miglior difesa 9 reti subite (Pol. Moiano)

Miglior differenza reti + 27 (Promano)

Peggior difesa 38 reti subite (Grifo Tezio)

Peggior attacco 16 reti fatte (Junior Carpine Magione)

Peggior differenza reti – 19 (Junior Carpine Magione)

Maggior numero di vittorie 14 (Promano)

Maggior numero di sconfitte 14 (Grifo Tezio)

Maggior numero di pareggi 10 (Branca Calcio)

Minor numero di vittorie 2 (Branca Calcio)

Minor numero di sconfitte 2 (Pol Moiano)

prossimo turno, domenica 16 marzo 2025 23^ giornata:

Branca Calcio – Grifo Tezio 0-0

Junior C. Magione – Tiberis 0-0

Luca Rosi Ram. – Ponte d’Assi 0-0

Pol. D.Bosco Gubbio- Pò Bandino 0-0

Promano – J.Ram.Colombella 0-0

Sangiustino – Pol. Moiano 0-0

Sulpizia – Real Padule 0-0

Riposa: Fontignano