25 aprile. Annullato il concerto. Anpi ”Limitazioni strumentali”

(comunicato stampa) Contro la nostra volontà, per imposizione di chi ci vuole ‘sobri’, ci vediamo costretti ad annullare il concerto che avevamo organizzato al monte Pausillo il 25 aprile nell’ambito delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia. Commemoriamo ma non possiamo festeggiare”. È quanto fa sapere l’Anpi sezione Brigata Risorgimento che aggiunge: “Pur nella nostra laicità e nel rispetto di tutte le diverse sensibilità che vivono dentro la nostra associazione, non ci esimiamo dall’esprimere cordoglio per la scomparsa di papa Francesco che tanto si è battuto per gli ultimi e contro lo sfruttamento dell’uomo sull’uomo, per la solidarietà e la giustizia sociale, per la cooperazione tra i popoli e la pace nel mondo. Valori che sono parte fondamentale della Resistenza e che sono poi stati impressi nella Costituzione della Repubblica italiana. Per questo fa alquanto pena l’ipocrisia di chi ha sempre predicato la sopraffazione, l’odio, il suprematismo, il razzismo e lo sfruttamento e che oggi piange lacrime di coccodrillo limitando la libertà di chi invece condivideva tante delle battaglie di questo pontificato. Critichiamo perciò fortemente la decisione di imporre – con la scusa del legittimo lutto nazionale per papa Francesco, applicato per la prima volta, guarda caso, per cinque giorni – di limitare le celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia. Una decisione che riteniamo strumentale ad affossare proprio le celebrazioni per il 25 aprile e tutto ciò che rappresentano. Anzi, riteniamo che se veramente si fosse voluto rendere omaggio alla figura di papa Francesco, si sarebbe dovuto festeggiare e celebrare il 25 aprile il più possibile e il più forte possibile”.

La commemorazione al monumento alla Brigata Risorgimento in programma alle 11.30 e il pranzo sono confermati.

ANPI Brigata Risorgimento