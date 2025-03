23 marzo. Calcio. “Il Punto di Luciano Moscatello”

PROMOZIONE GIRONE A

Gare di domenica 23 marzo 2025 26^ giornata:

Arna – Casa del Diavolo 0-1 reti: 26’ pt Ake Leo (CDD);

Calzolaro – Marra S. Feliciano 1-0 reti: 7’ pt Bartolucci (C)

Castel del Piano – Lama Calcio 1-0 reti: 8’ pt Polidori E. (CDP);

Montone – Pievese 1-2 reti: 29’ pt, 11’st Graziani (P), 41’ st Landi (M);

Pontevecchio – Padule S. Marco 1-0 reti: 34’ pt De Pretis (PON);

Selci Nardi – Santa Sabina 0-1 reti: 35’ st Vazzana (SS)

Ventinella – Nuova Alba 0-4 reti: 25’ pt Sisani, 23’ st Silvestri, 32’ st Burini rig.,

41’st Catani (NA);

Virtus Sangiustino – Ponte Felcino 2-2 reti: 28’ pt Samarsan (PF), 37’ pt Braccalenti (VSG);

12’ st Corradini (PF), 19’ st Bacchi (VSG);

In testa tutto invariato, la Pontevecchio grazie alla rete di De Pretis rimanda il Padule San Marco a Gubbio senza punti. La Nuova Alba strapazza il Ventinella e cala il poker in quel di Soccorso, il Santa Sabina regola di misura il Selci Nardi grazie alla rete di Vazzana, e grazie a questi tre punti riaggancia il Padule san Marco, mentre il Castel del Piano ottiene i tre punti sul campo amico grazie alla 19^ rete del suo bomber Enrico Polidori e consolida la 5^ posizione anche se al momento sarebbe fuori dai play-off in virtù del -11 dalla seconda (Nuova Alba).

Per la salvezza colpo importantissimo della Pievese che grazie alla doppietta di Graziani (un gol per tempo), ed alla prodezza del portiere Ciancaleoni che para un rigore sullo 0-0 sbanca Montone e si rilancia in ottica salvezza diretta, risucchiando lo stesso Montone nel gruppone delle pericolanti.

Stesso dicasi per il Calzolaro che grazie alla rete di Bartolucci in apertura di prima frazione batte la Marra San Feliciano e crede concretamente in quello che solo poche domeniche fa sembrava un vero e proprio miracolo (la salvezza diretta).

Colpo esterno anche del Casa del Diavolo che vince a Pianello contro l’Arna e condanna la stessa all’ultima piazza in solitaria, visto anche che il Ponte Felcino torna da Sangiustino con un punticino che gli permette di lasciare il fondo della classifica.

Il prossimo turno vede tanti incontri interessanti tra squadre che hanno bisogno di punti per il vertice e squadre che devo assolutamente fare punti per potersi salvare: Lama Calcio – Pontevecchio, Nuova alba – Calzolaro, Santa Sabina – Montone e Pievese – Castel del Piano

Miglior attacco 55 reti fatte (Santa sabina)

Miglior difesa 13 reti subite (Nuova Alba)

Miglior differenza reti + 38 (Pontevecchio)

Peggior difesa 55 reti subite (Selci Nardi)

Peggior attacco 16 reti fatte (Arna)

Peggior differenza reti – 28 (Selci Nardi)

Maggior numero di vittorie 20 (Pontevecchio)

Maggior numero di sconfitte 16 (Selci Nardi)

Maggior numero di pareggi 13 (Marra San Feliciano)

Minor numero di vittorie 3 (Ponte Felcino)

Minor numero di sconfitte 2 (Pontevecchio)

Prossimo turno, domenica 30 marzo 2025 27^ giornata:

Casa del Diavolo – Ventinella 0-0

Lama Calcio – Pontevecchio 0-0

Marra S. Feliciano – Selci Nardi 0-0

Nuova Alba – Calzolaro 0-0

Padule S. Marco – Virtus Sangiustino 0-0

Pievese – Castel del Piano 0-0

Ponte Felcino – Arna 0-0

Santa Sabina – Montone 0-0

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Gare di domenica 23 marzo 2025 24^ giornata:

Fontignano – Sulpizia 1-0 reti: 30’ st Persichini (F);

Grifo Tezio – P.D.Bosco Gubbio 1-1 reti: 2’pt Ceccacci (PDB), 15’ pt Cearini (GT);

J.Ram.Colombella – Branca Calcio 2-1 reti: 9’ pt Martinelli, 5’ st Bellucci (JRC),

27’ st Codignoni (BC);

Pol. Moiano – Promano 1-0 reti: 10’st Ceccarelli (PM);

Pò Bandino – Junior C. Magione 2-0 reti: 23’pt Biscaro Parrini, 45’ pt Ascione (PB);

Ponte d’Assi – Sangiustino non disputata

Real Padule – Luca Rosi Ramaz. 6-1 reti: 3’ pt Alunno, 43’ pt Cacciamani, 5’ st Scavizzi (RP)

15’ st Esseniobon rig. (LRR), 28’ st Scavizzi,

45’ st Zebi, 48’ st Angeletti (RP);

Riposa: Tiberis

La Pol. Moiano grazie alla rete di Ceccarelli vince il big match di giornata e riapre il campionato, si porta a 44 punti, -4 dallo stesso Promano (48) e -1 dalla Tiberis (45) che ha osservato oggi il turno di riposo subito dietro il Po’ Bandino regola con un secco 2-0 la Junior Carpine Magione e si prende la 4^ posizione (43) a -1 dalla Pol. Moiano. La 5^ posizione è del Sulpizia (42) che perde a Fontignano e subisce la terza sconfitta nelle ultime 4 gare di campionato perdendo di fatto la possibilità di rientrare in gioco per il primo posto considerato che deve ancora riposare.

Il Fontignano con il successo di oggi consolida la 6^ posizione (35) e si porta a +4 dal Ponte d’Assi che deve recuperare una gara non disputata oggi contro il Sangiustino.

Poco sotto a quota 30 troviamo il Real Padule che nella gara odierna sommerge di reti la squadra del Luca Rosi Ramazzano.

Finisce 1-1 la gara tra la Grifo Tezio e la Pol. Don Bosco Gubbio al vantaggio ospite di Ceccacci risponde Cearini per il Grifo Tezio

Per il primo posto, accesso diretto alla prima categoria i numeri ci dicono che è lotta a 3 Promano, Tiberis e Pol, Moiano (tutte e tre hanno già riposato), anche per i play-off sembra tutto o quasi stabilito con la Pol. Don Bosco Gubbio (9^ posizione ultima utile) che vanta 6 lunghezze sulla diretta inseguitrice che è la Junior Carpine Magione.

Miglior attacco 44 reti realizzate (Promano)

Miglior difesa 9 reti subite (Pol. Moiano)

Miglior differenza reti + 28 (Promano)

Peggior difesa 41 reti subite (Grifo Tezio)

Peggior attacco 17 reti fatte (Junior Carpine Magione)

Peggior differenza reti – 21 (Junior Carpine Magione)

Maggior numero di vittorie 15 (Promano)

Maggior numero di sconfitte 14 (Grifo Tezio)

Maggior numero di pareggi 11 (Branca Calcio)

Minor numero di vittorie 2 (Branca Calcio)

Minor numero di sconfitte 2 (Pol Moiano)

Prossimo turno, domenica 30 marzo 2025 25^ giornata:

Junior C. Magione – Grifo Tezio 0-0

Branca Calcio – Pol. Moiano 0-0

Luca Rosi Ramaz. – Fontignano 0-0

P.D.Bosco Gubbio – J.Ram.Colombella 0-0

Promano – Ponte d’Assi 0-0

Sangiustino – Real Padule 0-0

Tiberis – Pò Bandino 0-0