2 Marzo. Calcio. “Il Punto di Luciano Moscatello”

PROMOZIONE GIRONE A

Lama Calcio – Nuova Alba 2 – 0 reti: 8′ pt Beers, 46′ pt Bartolucci (L);

Marra S. Feliciano – Virtus S. Giustino 1 – 2 reti: 8′ pt, 22′ st Braccalenti (VSG),

45′ st Menichini (MSF);

Montone – Castel del Piano 2 – 3 reti: 30′ pt E. Polidori (CDP), 3′ st Trentini (M),

12′ st Bura , 27′ st Benedetti (CDP), 38′ st Manuali (M);

Padule S. Marco – Casa del Diavolo 2 – 2 reti: 1’pt Ginestra (CDD),5′ pt Bianconi (PSM),

26′ pt Bettelli (PSM), 35′ st Lora Almonte (CDD);

Pievese – Ventinella 2 – 0 reti: 32′ st Porcu, 48′ st autogol Poggioni (P)

Ponte Felcino – Calzolaro 1 – 1 reti: 33′ pt Emidi (PF), 41′ pt Calderini (C);

Santa Sabina – Arna 7 – 0 reti: 6′ pt, 27′ pt, 37′ st Vazzana, 14′ pt Ceppitelli,

18′ st Brozzi, 38′ st Trinchese, 43′ st Bura (SS);

Selci Nardi – Pontevecchio 0 – 3 reti: 19′ pt Di Salvatore, 26′ pt e 40′ pt Depretis (P);

La 23^ giornata vedeva le due di testa impegnate in trasferta ed entrambe nello stesso comune San Giustino a soli 3,5 km di distanza, la capolista Pontevecchio a Selci (stadio Roberto Nocchi), l’inseguitrice Nuova Alba fresca vincitrice della Coppa Umbra di Promozione a Lama (stadio Polchi-Laurenzi), punti pesanti in palio per tutte e 4 le squadre, le due di testa per il vertice le due di casa per la salvezza.

La Pontevecchio allunga, con un primo tempo scoppiettante rifila un secco 0-3 al Selci Nardi, ad aprire le marcature ci pensa Di Salvatore, poi doppio Depretis prima del duplice fischio, e grazie alla contemporanea sconfitta 2-0 a Lama (reti di Beers e Bartolucci) della Nuova Alba vede i rosso-verdi di mister Cardarelli raddoppiare i punti di distacco. +6 a sette gare dalla fine della regular-season.

Il Castel del Piano espugna Montone con le reti di E. Polidori (18^ rete stagionale), Bura e Benedetti per i locali Trentini e Manuali.

Padule San Marco non va oltre il pari contro il Casa del Diavolo e perde terreno dal vertice vantaggio ospite dopo appena un minuto Ginestra, pari di Bianconi, vantaggio Padule con Bettelli, la riporta in equilibrio Lora Almonte, punto pesante per il Casa del Diavolo in ottica salvezza.

Settebello Santa Sabina la squadra di mister Talli rimanda l’Arna a casa con una pesante sconfitta 7-0 e grazie alle marcature di oggi diventa l’attacco più prolifico del girone con 51 reti realizzate + 1 sulla Pontevecchio.

La Marra San Felciano si fa superare tra le mura amiche da un determinato Virtus San Giustino che grazie alla doppietta di Braccalenti sbanca Il Canottieri, a nulle serve il gol di Menichini in chiusura di gara.

Pari e patta quello tra Ponte Felcino e Calzolaro che si porta in vantaggio con Emidi (grazie ad una disattenzione di Pastore) e poi la riprende con Calderini, un punticino a testa che permette ad entrambe di guadagnare sull’Arna.

Bella ed importante la vittoria della Pievese un 2-0 casalingo che porta 3 punti pesantissimi, gara equilibrata soprattutto nella prima frazione con un leggero predominio locale, poi nell’ultimo quarto d’ora succede di tutto occasioni da una parte e dall’altra la più ghiotta il rigore per il Ventinella tirato da Pici e parato da Ciancaleoni sicuramente il migliore dei suoi, poi la Pievese va in vantaggio con il tap-in di Porcu, soffre ma all’ultimo giro di lancette la chiude grazie ad un autogol di Poggioni che anticipa lo stesso Porcu pronto al raddoppio.

Classifica marcatori:

18 reti: Polidori E. (1989) (4 rig.) (Castel del Piano)

17 reti: Vazzana L. (1992) (1 rig.) (Santa Sabina)

16 reti: Gramaccia S. (1987) (Pontevecchio)

14 reti: Benedetti F. (2001) (3 rig.) (Montone)

13 reti: Braccalenti E.(1994) (1 rig.) (Virtus Sangiustino)

11 reti: Menichini M. (1981) (3 rig.) (Marra San Feliciano)

10 reti: Farruku X. (1997) (Santa Sabina)

Prossimo turno:

Arna – Padule S. Marco 0 – 0

Calzolaro – Selci Nardi 0 – 0

Castel del Piano – Santa Sabina 0 – 0

Montone – Marra S. Feliciano 0 – 0

Nuova Alba – Casa del Diavolo 0 – 0

Pontevecchio – Pievese 0 – 0

Ventinella – Ponte Felcino 0 – 0

Virtus S. Giustino – Lama Calcio 0 – 0

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Branca Calcio – Tiberis 0 – 0

Fontignano – Ponte d’ Assi 1 – 1 reti: 46′ pt S. Islami (F), 3′ st A. Ciarafischi (PA);

Luca Rosi Ram. – J. Ram. Colombella 0 – 2 reti: 5′ pt, 43′ pt E. Fumanti (JRC)

P.D. Bosco Gubbio- J. Carpine Magione sospesa

Promano – Pò Bandino 2 – 0 reti: 30′ pt M.L. Adjili, 48′ st A. Nardoni (PRO);

Sangiustino – Grifo Tezio 2 – 1 reti: 17′ pt A. Scaccioni, 5′ st L. Cerboni (S),

46′ st A. Petitta (GT);

Sulpizia – Pol. Moiano rinviata a mercoledì 05/03/2025 causa lutto.

Riposa: Real Padule

Promano in fuga, vince il big-macth contro il Pò Bandino ed in attesa del recupero di mercoledì tra Sulpizia e Pol. Moiano (rinviata a causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità) si gode il primato solitario e guarda tutti dall’alto in basso bomber Adjili e Nardoni in chiusura di gara rimandano a casa l’altra capolista con zero punti infliggendo la 5^ sconfitta ai biancoverdi.

La Tiberis spreca una ghiotta occasione facendo 0-0 a Branca lasciando 2 punti molto importanti per il rush finale il punticino gli permette di riagganciare il Pò Bandino.

Il derby di Ramazzano sorride allo Junior Colombella, la doppietta di E. Fumanti fa la differenza e fa esultare la squadra di mister Simone Baiocco.

Pareggio interno per il Fontignano che spreca l’occasione per accorciare, Islami in chiusura di tempo e Ciarafischi in apertura di seconda frazione fissano la contesa sull’1-1.

Il Sangiustino vince la gara interna con la Grifo Tezio e lascia l’ultimo posto proprio a danno della stessa e del Branca Calcio.

La gara tra Pol. Don Bosco Gubbio e Junior Carpine Magione è stata sospesa per eccessive proteste in campo, ma poi alla fine una foto dei giocatori abbracciati in mezzo al campo smorza gli animi e rende meno amaro l’episodio.

Prossimo turno:

Grifo Tezio – Promano 0 – 0

Ram. Colombella – Sangiustino 0 – 0

Pol. Moiano – Luca Rosi Ram 0 – 0

Pò Bandino – Branca Calcio 0 – 0

Ponte d’ Assi – Sulpizia 0 – 0

Real Padule – Fontignano 0 – 0

Tiberis – P.D. Bosco Gubbio 0 – 0

Riposa: Junior Carpine Magione

Classifica marcatori:

15 reti: Biscaro Parrini Matteo (1984) (5 rig.) (Po’ Bandino)

14 reti: Arcelli Jacopo (1989) (2 rig.) (Tiberis 1914)

13 reti: Adjili Mohamed Lamine (1997) (Promano)

10 reti: Islami Sabjon (1994) (Fontignano)

9 reti: Claudiani Francesco (2005) (J. Ram. Colombella)

8 reti: Santoro Tommaso (2000) (3 rig.) (Sulpizia)

Cerboni Leonardo (1999) (Sangiustino)