17 Febbraio. Calcio “Il Punto” di Luciano Moscatello

PROMOZIONE GIRONE A

Arna – Pievese 1 – 1 reti: 4′ pt T. Porcu (P), 40′ st A. Boschetti (A);

Calzolaro – Montone 1 – 1 reti: 29′ pt A. Calderini (C), 10′ st F. Benedetti (M);

Casa del Diavolo – Ponte Felcino 1 – 0 reti: 7′ st L: Verzini (CDD);

Castel del Piano – Selci Nardi 6 – 2 reti: 7′ pt N. Bura (CDP), 15′ pt M. EzzAhiri (SN),

19′ pt, 44′ pt rig. E. Polidori (CDP),

20′ st N. Bura (CDP), 33′ st L. Rossi (SN),

38′ st, 39′ st O. Merkous (CDP)

Nuova Alba – Padule SMarco 0 – 0

Pontevecchio – Marra SFeliciano 3 – 0 reti: 47′ pt, 25′ st rig., 32′ st Gramaccia (P)

Ventinella – Lama Calcio 1 – 1 reti: 7′ pt M. Ceccarini (LC), 47′ st G. Cardinali (V)

Virtus S. Giustino – Santa Sabina 1 – 1 reti: 10′ pt L. Vazzana (SS), 32′ st A. Amadori (VSG)

Ventiduesima giornata all’insegna del pari. Sono 5 in 8 gare di cui 4 per 1-1, gol a grappoli per il Castel del Piano, mentre la Pontevecchio non da scampo al Marra San Feliciano. Pari ma per 0-0 il big macth tra Nuova Alba e Padule San Marco.

La capolista Pontevecchio approfitta del turno favorevole che la vedeva impegnata sul terreno amico contro la Marra San Feliciano e la rimanda in riva al lago con un secco 3 a 0 grazie alla tripletta dell’inarrestabile Gramaccia (17 reti stagionali).

La Nuova Alba non va oltre il pari interno contro il Padule San Marco, uno 0 – 0 che fa perdere terreno dalla vetta e manda in fuga la Pontevecchio di mister Lorenzo Cardarelli.

Il Castel del Piano schiaffeggia il Selci Nardi e riprende la sua marcia play-off. I locali vanno in rete con 3 doppiette (N. Bura, E. Polidori e O. Merkous),

Il Santa Sabina esce indenne da Sangiustino, al vantaggio ospite di Vazzana rispondono i giallorossi di mister Battistini con il pari di Amadori.

Bagarre in piena zona retrocessione dove il risultato di giornata lo coglie il Casa del Diavolo che fa bottino pieno in casa con il Ponte Felcino grazie alla rete di Verzini in apertura di seconda frazione.

Il Lama Calcio esce indenne da Ventinella anche se può recriminare per aver subito la rete del definitivo pareggio nei minuti di recupero, stesso dicasi per la Pievese che torna da Pianello (Arna) con un buon punto anche se recrimina per aver subito la rete dell’1-1 a pochi minuti dal triplice fischio. Dalla cronaca della gara giungono notizie di un pareggio tutto sommato giusto e forse vista anche la carenza dell’organico possiamo guardare con fiducia al futuro.

Il Calzolaro ottiene un punticino che la mantiene in vita ma a poco serve per provare a vedere la luce della salvezza.

Miglior attacco 47 reti fatte (Pontevecchio)

Miglior difesa 10 reti subite (Nuova Alba)

Miglior differenza reti + 32 (Pontevecchio)

Peggior difesa 48 reti subite (Selci Nardi)

Peggior attacco 15 reti fatte (Lama Calcio, Arna)

Peggior differenza reti – 24 (Calzolaro, Selci Nardi)

Maggior numero di vittorie 16 (Pontevecchio)

Maggior numero di sconfitte 14 (Calzolaro)

Maggior numero di pareggi 11 (Marra San Feliciano)

Minor numero di vittorie 3 (Lama Calcio, Ponte Felcino)

Minor numero di sconfitte 2 (Pontevecchio)

La squadra più in forma è la Pontevecchio che viene da 5 vittorie consecutive (15 punti), seguita dalla Nuova Alba con 3 vittorie 1 pari ed 1 sconfitta (10 punti).

La squadra più in difficoltà è il Ponte Felcino con 2 punti nelle ultime 5 gare, poco meglio hanno fatto Selci Nardi, Montone e Lama Calcio con 3 punti frutto di 3 pareggi e 2 sconfitte a testa.

Il prossimo turno (23^ giornata) si giocherà domenica 2 marzo, perchè domenica prossima 23 febbraio ci saranno le finali di Coppa per le categorie Promozione, 1^ categoria e 2^ categoria:

questo il programma delle tre finali di Coppa:

Promozione – Nuova Alba – Spoleto sabato 22/02/2025 ore 15:00 stadio Renato Curi di Perugia;

1^ categoria – Piegaro 2023 – Castello domenica 23/02/2025 ore 14:30 stadio F. Braca di Torgiano;

2^ categoria – Sulpizia – Papiano 1965 domenica 23/02/2025 ore 14:30 stadio G. Fioroni di Ellera;

Queste le gare che ci attendono alla ripresa del campionato:

Lama Calcio – Nuova Alba

Marra S. Feliciano – Virtus S. Giustino

Montone – Castel del Piano

Padule S. Marco – Casa del Diavolo

Pievese – Ventinella

Ponte Felcino – Calzolaro

Santa Sabina – Arna

Selci Nardi – Pontevecchio

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Junior Carpine Magione – Branca Calcio 0 – 0

Pò Bandino – Sangiustino 3 – 1 reti: 18′ pt A. Danso (P), 22′ st rig., 30′ st M. Biscaro Parrini (P), 32’st A. Cerboni (S);

Grifo Tezio – Luca Rosi Ram. 0 – 3 reti: 3′ pt rig. Diarra, 41′ pt A. Furlani, 20’st D. Marenga (LRR)

Ram. Colombella – Sulpizia 1 – 2 reti: 5′ pt S. Ahmeti, 10′ pt E. Tounza (S)

32′ pt F. Claudiani (JRC)

Pol. Moiano – Fontignano 3 – 1 reti: 40′ st D’Ambrosio (F), 5’st Morcellini,

25’st Pagliaroni, 30’st N. Convito (M)

Ponte d’ Assi – Real Padule 3 – 0 reti: 25′ st N. Cerbella, 30′ st M. Tittarelli,

45′ st M. Fiorucci (RP)

Tiberis – Promano 0 – 1 reti: 42′ pt F. Farinelli rig. (P)

Pol. Don Bosco Gubbio – ha riposato

Copertina d’obbligo per il Promano, vince a Umbertide contro la Tiberis, aggiancia la testa e si candida come la squadra più accreditata per il primo posto considerando che del trio di testa è l’unica che ha già riposato. La rete di Farinelli su rigore in chiusura di prima frazione condanna la Tiberis alla sconfitta e regala al Promano tre punti pesantissimi.

Gli anticipi del sabato vedono il Pò Bandino di mister Romagnoli che si sbarazza del Sangiustino e torna in testa seppur in coabitazione con Promano e Sulpizia e visti gli scontri diretti dei prossimi turni si gioca le sue chance per la vittoria finale. Le reti dei bianconeri sono state siglate da Danso a cui si aggiunge la doppietta del sempreverde Matteo Biscaro Parrini. L’altro anticipo finisce in parità Junior Carpine Magione – Branca Calcio 0 – 0.

Il Sulpizia espugna il campo dello Junior Ramazzano Colombella e si porta in testa insieme al Pò Bandino ed al Promano.

Il Moiano di mister Castrini fa tutto da solo, regala un tempo dove non riesce a costruire niente, anzi regala un paio di occasioni agli avversari (errori grossolani del reparto arretrato), su una di queste il Fontignano si porta in vantaggio, poi il thè caldo rianima i rossoblù di casa (oggi in tenuta gialla) e la squadra nel secondo tempo domina, costruendo la vittoria sulla corsia mancina dove prima Morcellini fa tutto da solo (con la complicità della difesa grazie ad un autogol), e la riporta in pari, poi con il neo-entrato Damiano Mencarelli che scorazza sulla fascia e confeziona giocate ed assist che portano alla rete del vantaggio di Pagliaroni, infine la chiude definitivamente con un rasoterra di Convito.

La Grifo Tezio perde 0 – 3 in casa nettamente contro Luca Rosi Ramazzano ed il Ponte d’Assi vince con lo stesso punteggio 3 – 0 contro il Real Padule ed ora li tallona ad un punto ma con una gara in meno.

Miglior attacco 37 reti realizzate (Promano)

Miglior difesa 9 reti subite (Pol. Moiano)

Miglior differenza reti + 22 (Promano)

Peggior difesa 33 reti subite (Junior Carpine Magione, Grifo Tezio)

Peggior attacco 15 reti fatte (Sangiustino, Junior Carpine Magione)

Peggior differenza reti – 18 (Junior Carpine Magione)

Maggior numero di vittorie 12 (Pò Bandino, Promano, Sulpizia)

Maggior numero di sconfitte 12 (Grifo Tezio, Sangiustino)

Maggior numero di pareggi 8 (Branca Calcio, Pol. Moiano)

Minor numero di vittorie 2 (Branca Calcio)

Minor numero di sconfitte 2 (Pol Moiano)

La squadra più in forma è il Promano che viene da 5 vittorie consecutive (15 punti), seguita dalla Pol. Moiano con 3 vittorie e 2 pari (11 punti).

La squadra più in difficoltà è il Sangiustino con 1 solo punto nelle ultime 5 gare, poco meglio ha fatto lo Junior Ramazzano Colombella con 2 punti nelle ultime 5 gare.

Prossimo turno 21^ giornata:

Branca Calcio – Tiberis

Fontignano – Ponte d’ Assi

Luca Rosi Ram. – J. Ram. Colombella

P.D. Bosco Gubbio- Junior Carpine Magione

Promano – Pò Bandino

Sangiustino – Grifo Tezio

Sulpizia – Pol. Moiano

Riposa: Real Padule