10.01.25. Il “Punto” su Promozione e Seconda Categoria di Luciano Moscatello

PROMOZIONE GIRONE A

Padule San Marco – Calzolaro 3 – 1 reti: 20′ pt D. Calderini rig. (C), 25’pt C. Marchi (PSM)

40′ pt T. Bazzucchini (PSM), 30’st M. Souare (PSM)

Castel del Piano – Pontevecchio 1 – 2 reti: 6′ pt e 9′ st S. Gramaccia (P),

47′ pt E. Polidori rig. (CDP)

Lama Calcio – Ponte Felcino 0 – 0

Marra San Feliciano – Ventinella 0 – 0

Montone – V. S. Giustino 2 – 2 reti: 45′ pt F. Benedetti rig. (M) 2’st E. Braccalenti (VSG)

15′ st M. Manuali (M) 38′ st G. Piccini (VSG)

Pievese – Casa dDiavolo 1 – 0 reti: 42′ pt T. Cipolla (P)

Santa Sabina – Nuova Alba 1 – 0 reti: 36′ st L. Vazzana (SS)

Selci Nardi – Arna 1 – 0 reti: 12′ pt R. Cenciarelli (SN)

La Pontevecchio ha messo la freccia, vince la sfida odierna che la vedeva impegnata a Castel del Piano (1^ sconfitta casalinga) e approfitta della contemporanea sconfitta della Nuova Alba che esce battuta dal campo più ostico del girone il Mariotti di Santa Sabina, dove i locali di mister Talli hanno raccolto la bellezza di 31 punti su 33.

Guadagnano terreno le inseguitrici, il Padule San Marco vince la sfida sul campo amico che la vedeva opposta al Calzolaro, e come già detto il Santa Sabina con i tre punti di oggi guadagna il 4° posto in solitaria e stacca il Castel del Piano.

Le squadre di centro classifica (Virtus San Giustino, Marra San Feliciano, Ventinella e Montone) si scontrano tra di loro e applicano il motto del … “meglio due feriti che un morto” si dividono la posta e si avvicinano sempre più ad una tranquilla salvezza.

La lotta salvezza invece è sempre più calda, le due più attardate Calzolaro ed Arna escono sconfitte rispettivamente da Padule San Marco e Selci Nardi.

Vittoria importantissima per la Pievese che prende tre punti d’oro contro il Casa del Diavolo, diretta concorrente per la salvezza, la scavalca in classifica e guarda avanti con ritrovata fiducia. Gara molto combattuta, maschia ma ben interpretata dai biancocelesti che ci provano con testa e cuore, lottano, soffrono e portano a casa bottino pieno. E’ la domenica di Tommaso Cipolla che realizza la sua prima marcatura in maglia albiceleste ma un doppio giallo lo manda sotto la doccia anzitempo e rende il finale di gara sofferente fino al triplice fischio.

Altrettanto significativa e importante la vittoria del Selci Nardi che rimanda l’Arna a bocca asciutta, la rete di Cenciarelli in apertura di gara permette ai ragazzi di mister Gibbs di staccarsi dal fondo della graduatoria, l’Arna in chiusura di gara spreca l’occasione ghiotta per uscire indenne, Malocaj si fa parare il rigore del pareggio al 51’ del st.

L’altro scontro diretto tra Lama Calcio e Ponte Felcino termina in pareggio e regala ad entrambe un punticino che muove la classifica ma lascia tutto invariato.

Importante sarà il prossimo turno che vedrà opposte alcune dirette concorrenti Arna – Pievese su tutte ma anche Casa del Diavolo – Ponte Felcino, due sfide che diranno molto sulla corsa verso la salvezza diretta e la griglia dei play-out.

Classifica marcatori:

14 reti: Gramaccia S. (1987) (Pontevecchio)

Polidori E. (1989) (4 rig.) (Castel del Piano)

13 reti: Benedetti F. (2001) (3 rig.) (Montone)

Vazzana L. (1992) (1 rig.) (Santa Sabina)

11 reti: Braccalenti E.(1994) (1 rig.) (Virtus Sangiustino)

10 reti: Farruku X. (1997) (Santa Sabina)

Menichini M. (1981) (3 rig.) (Marra San Feliciano)

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Branca Calcio – Pol. Don Bosco Gubbio 2 – 0 reti: 21′ st M. Baldinelli, 25′ st E. Lisarelli (BC)

Fontignano – J. Ram. Colombella 2 – 1 reti: 16′ pt P.Marinelli (JRC), 5′ st S. Arboleda (F),

28′ st S. Islami (F)

Luca Rosi Ramazzano – Pò Bandino 1 – 2 reti: 40′ pt D. Giardino (PB), 15′ st J. Zeppetti (LRR),

35′ st D. Biscaro Parrini (PB)

Promano – Junior Carpine Magione 2 – 0 reti: 5′ st R. Erabor, 35′ st N. Cavigli (P)

Real Padule – Pol. Moiano 0 – 0

Sangiustino – Tiberis 1 – 2 reti: 37′ pt A. Scaccioni (S), 10′ e 39′ st J. Arcelli (T)

Sulpizia – Grifo Tezio 3 – 2 reti: 43′ pt A. Petitta, 5′ st L. Coulibaly (GT),

15′ st M. Vischi, 22′ st E. Tounuza,

24′ st T. Santoro (S)

Ponte d’ Assi – ha riposato

Turno favorevole alla capolista Tiberis che porta a casa bottino pieno da Sangiustino grazie alla doppietta di bomber Jacopo Arcelli anche se la gara è partita in salita grazie al vantaggio dei locali arrivato in chiusura di prima frazione, ma poi nel secondo l’ha ripresa e poi ribaltata. Ora la Tiberis si prepara al big match di domenica prossima dove al Morandi di Umbertide si presenterà il Promano che a sua volta liquida la pratica casalinga che la vedeva opposta allo Junior Carpine Magione e seppur attardato di due punti culla il sogno del sorpasso. Bottino pieno anche per il Pò Bandino che torna da Ramazzano con tre punti fondamentali per rimanere in scia, stesso dicasi per il Sulpizia che prima va sotto 0-2 poi accelera, rimonta e mette la freccia e sorpassa il malcapitato Grifo Tezio. Più indietro troviamo il Moiano di mister Castrini che torna da Gubbio (Real Padule) con un punticino che serve a poco per cullare le speranze di riagganciarsi al vertice, ma mantiene un punto sul Fontignano e due punti dal Real Padule (avversario odierno).

Il Fontignano prende tre punti contro lo Junior Ramazzano Colombella e consolida la propria posizione in ottica play-off mettendo nel mirino il Moiano che è avanti di un punto e domenica ci sarà proprio Pol, Moiano – Fontignano punti interessanti in palio per definire la griglia play-off.

Seconda vittoria per il Branca Calcio che con i tre punti aggancia Sangiustino e Luca Rosi Ramazzano pur rimanendo in ultima posizione ma ora in coabitazione con le già citate.

Classifica marcatori:

14 reti: Arcelli Jacopo (1989) (2 rig.) (Tiberis 1914)

13 reti: Biscaro Parrini Matteo (1984) (4 rig.) (Po’ Bandino)

12 reti: Adjili Mohamed Lamine (1997) (Promano)

9 reti: Islami Sabjon (1994) (Fontignano)

8 reti: Claudiani Francesco (2005) (J. Ram. Colombella)

Santoro Tommaso (2000) (3 rig.) (Sulpizia)