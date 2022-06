“VIVICHIANCIANO 2022” entra nel vivo

Nei primi due week end di luglio prende il via l’iniziativa VIVICHIANCIANO nata per raccontare e promuovere la cittadina termale ad un pubblico che non si accontenta della superficialità, delle notizie appartenenti al solito cliché che pubblicizza i luoghi comuni. Al riguardo sono in programma una serie di manifestazioni che vanno dalla scoperta del parco delle terme dove una guida illustrerà i vari percorsi contestualizzandone il significato storico ed estetico.

Molto risalto è stato dato anche ad una sorta di tour nel centro storico per ammirarne l’impianto medioevale, nonché le bellezze architettoniche ed artistiche. Un settore apposito della manifestazione sarà rivolto all’enogastronomia con vini del territorio, il pecorino toscano e i famosi salumi. Abbinata a questa iniziativa: una sorta di evento nell’evento, nel centro storico di Chianciano avrà luogo anche la quarta edizione di Valdichiana Eating organizzata dalla Strada Del Vino Nobile Di Montepulciano. Ci saranno aperture straordinarie e letture itineranti. Escursioni di trekking e bicicletta nei boschi circostanti. Nel calendario delle iniziative non mancano le aperture delle cantine chiancianesi, sarà quindi possibile visitare le strutture, i vigneti, con assaggi di prodotti locali accompagnati da varie tipologie di vini.

Questa manifestazione, che si articola veramente a trecentosessanta gradi nel territorio chiancianese, con quanto detto e molto altro ancora, si prefigge di essere ripetuta nel tempo. La parola d’ordine è portare avanti un discorso culturale e turistico che identifichi Chianciano, la Val di Chiana e la Valdorcia che dista pochissimo dalla cittadina termale, in un itinerario originale ed interessante tra i circuiti vacanzieri della Toscana.

