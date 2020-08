(Comunicato stampa)

E se all’improvviso dalle nubi del tempo emergesse il Marchese Ascanio della Corgna, l’antico Governatore di Città della Pieve?

E’ dedicata alle famiglie la divertente visita teatralizzata, che l’Ufficio turistico pievese propone per la vigilia di Ferragosto.

L’evento, dal titolo “Vivi Città della Pieve con Ascanio della Corgna”, è in programma per il 14 agosto alle ore 18.30, con partenza dalla Rocca. Una serata speciale per bambini dai 6 ai 12 anni alla scoperta della città attraverso la rievocazione di un suo celebre personaggio, il Marchese Ascanio della Corgna.

I partecipanti saranno coinvolti in un inconsueto tour tra i vicoli di Città della Pieve, accompagnati dal racconto delle sue memorabili imprese. Una divertente visita guidata teatralizzata dedicata alle famiglie, che saprà conquistare grandi e piccini. E’ consigliata la prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Città della Pieve: 0578 298840 – info@cittadellapieve.org.

