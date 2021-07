VII Edizione del Festival IMOC CHIANCIANO 2021. Calendario Eventi.

(Comunicato stampa)

Calendario degli eventi della terza settimana del festival (15-22 luglio)

Concerto dei Giovani interpreti: 15 luglio 2021

Dove: Chianciano Terme, Terme di Sant’Elena, Saloncino storico

Ore 19.00 Il concerto sarà tenuto dai migliori allievi della masterclass di pianoforte del maestro Matteo Fossi. Il programma musicale sarà annunciato dagli interpreti durante il concerto.

Concerto dei Giovani interpreti: 16 luglio 2021

Dove: Chianciano Terme, Terme di Sant’Elena, Saloncino storico

Ore 19.00 Il concerto sarà tenuto dai migliori allievi della masterclass di musica da camera dei maestri Matteo Fossi ed Edoardo Rosadini. Il programma musicale sarà annunciato dagli interpreti durante il concerto.

Concerto del chitarrista Andrea Dieci: 17 luglio 2021

Dove: Chianciano Terme, Terme di Sant’Elena, Saloncino storico

Ore 19.00 In programma musiche di Fernando Sor, Francisco Tárrega, Roberto Gerhard, William Walton e Ganesh Del Vescovo.

Concerto dei Giovani interpreti: 21 luglio 2021

Dove: Chianciano Terme, Terme di Sant’Elena, Saloncino storico

Ore 19.00 Il concerto sarà tenuto dai migliori allievi della masterclass di clarinetto del maestro Davide Bandieri. Il programma sarà annunciato dagli interpreti durante il concerto.

Concerto del violinista Ladislau Petru Horvath: 22 luglio 2021

Dove: Chianciano Terme, Terme di Sant’Elena, Saloncino storico

Ore 19.00 In programma musiche di Ladislau Petru Horvath.

Visti i posti limitati per il rispetto delle norme anti-covid è gradita la prenotazione info@imoc.it tel: 055 3860572 – 388 3754871 (Ingresso libero).

Chitarra, violino ed ensemble da camera sono i protagonisti della terza settimana del Festival IMOC alle Terme di Sant’Elena

Il calendario della terza settimana del festival prevede il recital del chitarrista Andrea Dieci, il recital del violinista Ladislau Petru Horvath, tre appuntamenti concertistici con i Giovani interpreti al debutto e le masterclass di pianoforte, musica da camera e clarinetto dei maestri Matteo Fossi,

Edoardo Rosadini e Davide Bandieri

International Music Masterclasses Orchestra Opera and Concerts – ideato dal Centro Studi Musica & Arte di Firenze in collaborazione con il Comune di Chianciano Terme, che nella terza settimana di programmazione propone cinque appuntamenti musicali di grande interesse. Al Saloncino Storico delle Terme Sant’Elena giovedì 15 luglio e venerdì 16 luglio (ore 19.00) appuntamento con i Giovani interpreti; si esibiranno in concerto i migliori allievi della masterclass di pianoforte tenuta da Matteo Fossi (15 luglio) e i migliori allievi della masterclass di musica da camera tenuta da Matteo Fossi ed Edoardo Rosadini (16 luglio). Sabato 17 luglio (ore 19.00) alle Terme Sant’Elena recital del chitarrista Andrea Dieci che proporrà musiche di autori del XIX e XX secolo e un brano del compositore e chitarrista Ganesh Del Vescovo scritto appositamente per lui. In programma la Fantasia op. 30 di Fernando Sor, uno dei maggiori chitarristi-compositori del primo Ottocento, le Quattro Mazurche di Francisco Tárrega, dall’evidente ispirazione chopiniana, la Fantasia per chitarra di Roberto Gerhard, autentico gioiello del repertorio chitarristico novecentesco, Antar Mouna (seconda versione) brano di Ganesh Del Vescovo del 2020 dedicato ad Andrea Dieci e le Five Bagatelles di William Walton, cinque brevi pezzi di carattere brillante, ironico e a tratti malinconico composte all’inizio degli anni Settanta. Mercoledì 21 luglio (ore 19.00) nuovo appuntamento con i Giovani interpreti scelti tra migliori allievi della masterclass di clarinetto di Davide Bandieri. Giovedì 22 luglio (ore 19.00) sempre alle Terme Sant’Elena riflettori puntati sul recital del violinista Ladislau Petru Horvath intitolato Omaggio a Fritz Kreisler. In programma 12 Capricci per violino solo elaborati dallo stesso interprete su temi originali composti dal padre Vasile Tiberiu Horvath, anch’esso violinista. Come sottolinea Ladislau Petru Horvath: “I temi dei Capricci sono alquanto originali. Grazie a un insieme di influenze kreisleriane, jazzistiche e del folklore magiaro, evocano un mondo particolare e nuovo nel già ampio repertorio per violino, attraverso una tecnica violinistica tipicamente Mitteleuropea”.

Il programma completo sul sito: www.imoc.it

Tutti gli eventi sono a ingresso libero su prenotazione.

Per informazioni sulle masterclass, docenti e iscrizioni: www.imoc.it –info@imoc.it (telefono: 055 3860572 / 388 3754871)

Il Festival IMOC 2021 è organizzato dal Centro Studi Musica & Arte in collaborazione con il Comune di Chianciano Terme e grazie al supporto dei partner Associazione Albergatori di Chianciano Terme Federalberghi, Chianciano Pool, PROLOCO per la Promozione di Chianciano Terme, AIdSM Associazione Italiana delle Scuole di Musica, Terme Sant’Elena, Istituto Musicale “Bonaventura Somma” Chianciano Terme, MAC Museo Archeologico Chianciano Terme, Chianciano Art Musem e Terme di Chianciano.

