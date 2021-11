Ventinella, Pontevecchio e Pierantonio avanti. Poi c’è la Pievese. Il Castello sorpassa il Tavernelle.

Le prime tre vincono, in questa undicesima giornata del Girone A della Promozione Umbra, tutte e tre in trasferta. Gli umbertidesi a San Marco con la Juventina, i ponteggiani a Casa del Diavolo, i magionesi a Piccione. Le distanze in vetta restano dunque inalterate a livello di podio. Subito sotto di loro ci sono gli albiceleste della Pievese di mister Saravalle, che piegano con una rete di Fattorini i rossoblu di Pietralunga, e mantengono il quarto posto, in solitaria, davanti al Castello che espugnando al Moratti il Tavernelle, lo scavalcano in classifica e lo escludono, al momento. dalla zona Play Off .

Siamo appena ad un terzo del campionato e molte cose possono ancora succedere e cambiare, ma sembra profilarsi, in questo girone, ancora una volta lo scontro tra le numerose grandi sorelle dell’Alto Tevere, quest’anno rappresentate da Pierantonio e Castello. qualche perugina piena di storia e di mezzi, quest’anno il Pontevecchio e qualche altra outsider. Quest’anno le outsiders vengono da oriente di Perugia, dal Trasimeno e dal Pievese, e sono appunto il Ventinella, i ragazzi del presidente Rampi e i gialloverdi del centenario. Seguiremo questo campionato anche per raccontarvi questa sfida che è calcistica, ma non solo, perchè è anche storica e geografica.

CLASSIFICA