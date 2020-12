Unione dei Comuni Valdichiana “Allerta meteo oggi e domani”

La Regione Toscana ha emesso un Bollettino per allerta meteo anche per la giornata di (domani) 6 dicembre 2020. In particolare, per i comuni di Trequanda e Pienza è stata indicata criticità con codice giallo per rischio idraulico reticolo principale; la seguente criticità, attualmente in corso dovrebbe persistere fino alle ore 23,59 di (domani) domenica 6 dicembre 2020.

Attualmente è in corso la criticità con codice arancione, per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, per tutti i comuni dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, ovvero: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda. Il codice arancione è stato decretato fino alle ore 23,59 di (oggi) sabato 5 dicembre 2020.

Altra criticità con codice giallo per tutti i comuni dell’Unione è stata individuata per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore per la giornata di (domani) domenica 6 dicembre 2020 dalle ore 0,00 di oggi fino alle ore 23,59 di domani

Sono segnalati al momento, con criticità codice giallo, anche temporali forti che si estenderanno fino alle ore 23,59 di (oggi) sabato 5 dicembre 2020 in tutti i comuni dell’Unione e criticità codice giallo per rischio vento nella giornata di oggi 5 dicembre fino alle ore 23,59 dello stesso giorno.

Si ricorda che l’Unione dei Comuni Valdichiana Senese ha attivo il Centro Intercomunale di Protezione Civile che i cittadini possono contattare per eventuali segnalazioni in merito a situazioni di criticità in atto. Questi i numeri da contattare, attivi 24 ore su 24: numero verde; 800 913648; reperibilità: 320 4345803.

Maggiori informazioni e approfondimenti sul sito della Regione Toscana: www.cfr.toscana.it

Dott.ssa Patrizia Mari

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDICHIANA SENESE (Provincia di Siena)

