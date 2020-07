Una Pievese tutta nuova

Dopo le dimissioni del Presidente Convito che ha ben guidato la Società negli ultimi anni e che rimarrà nel direttivo a dare un mano con la sua esperienza e ricoprirà la carica di Presidente Onorario, la Pievese si rifà il look con gli ingressi di Lucacchioni Cinzia, Fagiolari Adelmo e Gorello Michele e le nomine di Luca Ciarapica Responsabile del Settore Giovanile, Luciano Moscatello Direttore Sportivo nuovo anche l’allenatore Luca Saravalle che è stato promosso dal Settore Giovanile dopo ottimi risultati e dove per anni ha contribuito alla crescita dei numerosi giovani che adesso sono inseriti in pianta stabile in Prima Squadra e che costituiranno la base del progetto della Società che punterà sempre di più sulla valorizzazione dei propri ragazzi.

Si registrano anche i primi 2 colpi di mercato del ds Moscatello insieme a Bittarello (in foto) con gli arrivi di Mercanti Francesco (Centrocampista 1993 ex San Venanzo) e Jacopo Orlandi (Attaccante 1996 ex settore giovanile del Perugia e Settevalli Pila), altri seguiranno a giorni per allestire una rosa competitiva per poter affrontare al meglio il prossimo campionato di Promozione.

Consiglio direttivo:

RAMPI EDOARDO Presidente

CONVITO LUCIANO Presidente Onorario

FAGIOLARI ADELMO Vice Presidente

GORELLO MICHELE Vice Presidente (delega Prima Squadra e Juniores)

Consiglieri:

GIOVAGNOLA MARCO delega al Settore Giovanile

LUCACCHIONI CINZIA delega al Calcio Femminile

BITTARELLO ALVARO delega al Bilancio

SANTACROCE GIANFRANCO responsabile Marketing ed Eventi

SCARPANTI ROSSANO

MORGANTI SARA segretaria

LUCACCHIONI MAURO collaboratore segreteria

