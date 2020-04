Un lettore “Lettera aperta ai miei fratelli italiani”

E se questo è difficile per me, che sono ormai prossimo ai 60 anni, è devastante per loro che hanno tutta la vita da vivere.

Io cerco di spiegare loro che in un momento così difficile per il Paese, siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, soprattutto per alleggerire, per quanto possibile, la terribile fatica di medici, infermieri e paramedici che lottano strenuamente ogni ora del giorno per contrastare gli effetti del contagio.

Il discorso cade sul 25 aprile e Marco ci fa notare che mentre i nostri nonni non esitarono a sacrificare la vita per essere liberi, noi oggi non esitiamo a sacrificare la libertà per non morire.

Non è così, gli rispondo; non si tratta di rinunciare alla libertà ma solo di adottare misure precauzionali per non mettere inutilmente a repentaglio la salute nostra e degli altri.

E allora perchè, mi domanda lui, oggi i nonni non sono con noi? A quale misura precauzionale risponde il fatto che in un piccolo paese come il nostro, in cui vivono poche migliaia di persone e ci sono solo due persone contagiate, ci viene proibito perfino di stare ogni tanto con i nonni?

Ma non è così, replico con piglio deciso; nessuno vuole vietarci di coltivare i nostri affetti. E’ vero che le normative emanate dal Governo limitano fortemente le libertà individuali, ma si tratta pur sempre di provvedimenti presi in condizioni di emergenza, che valgono genericamente per tutto il territorio nazionale ma che poi nei fatti sono affidate al buon senso di chi le applica, che saprà tenere nel giusto conto le specificità di ciascun luogo e caso; ad esempio qui alla Pieve abbiamo la fortuna di avere un Comando dei Carabinieri, loro conoscono tutti noi, sanno chi siamo, fidati, sanno comprendere le situazioni e adattare le norme alla realtà del nostro piccolo paese come hanno già dimostrato in diverse occasioni.

Ok, gli fa eco Lorenzo, allora organizziamoci per prendere i nonni stasera e festeggiare insieme l’onomastico di Marco e la Festa della Liberazione; se nessuno intende limitare la nostra libertà di manifestare ai nonni il nostro amore e la sola vera necessità è quella di proteggere la salute di tutti, allora prendiamo tutte le cautele possibili, senza mettere neppure minimamente a rischio la salute nostra e di tutti i pievesi; ma non rinunciamo a concedere ai nonni e a noi stessi il conforto di un’ora vissuta insieme, un’ora preziosa data la loro età.

Resto spiazzato, ma poi mi rendo conto che dopo più di 6 settimane di quarantena assoluta e in presenza di un oggettivo allentamento del contagio, questa richiesta non è poi così irragionevole…

E cedo.

Ore 19,30

Il pomeriggio passa in fretta, frenetico, elettrizzante, con mia moglie che prepara l’impasto per le pizze, Lorenzo che cuoce i maccheroni e farcisce con i piselli la besciamella per le frittatine di pasta seguendo la ricetta che si è fatta dare al telefono da un nostro amico di Napoli, Marco che sistema l’orto per mostrarlo, con orgoglio, al nonno, il figlio di quel mio nonno contadino e antifascista, e io che mi cimento nella preparazione degli aperitivi.

E’ tutto pronto; Lorenzo esce di casa con la macchina per percorre i 600 metri che separano casa nostra da quella dei miei genitori.

La festicciola in famiglia è bella, davvero bella; di quella bellezza fatta di niente che vale più di tutto.

I nonni si godono per la prima volta da settimane un’ora di aria fresca e pulita nel nostro piccolo giardinetto.

Mio padre è ben vestito, sembra un giovanotto e segue le spiegazioni di Marco su come ha piantato i pomodori e le melanzane.

Mia madre lavora con Lorenzo per friggere le frittatine di pasta.

Mia moglie inforna sei belle pizze.

Poi tutti si fermano per brindare con il mio aperitivo a Marco e a tutti noi nella speranza di un futuro di rinascita, come fu dopo la Liberazione, quando venne il tempo della ricostruzione.

Ore 22,00

La festa è finita; Lorenzo prende la macchina per percorre quei 600 metri e accompagnare i nonni a casa.