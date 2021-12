Tutto il calcio, paese per paese

Questi sono giorni di pausa nel calcio dilettantistico e giovanile. Si riprenderà dopo la Befana.

In questa rubrica periodica abbiamo messo insieme, risultati e classifiche di tutti i campionati dilettanti cui partecipano le squadre della nostra zona. Per nostra zona intendiamo il Trasimeno, il Pievese, e l’Alto Orvietano. I campionati sono quelli di Eccellenza, Promozione, Prima e. Seconda Categoria. In più abbiamo aggiunto i campionati giovanili dei paesi più vicini: juniores, allievi e giovanissimi.

Come si può vedere in alcuni casi si è già girata la boa del girone di andata, in altri lo si è fatto l’ultima partita in altri si farà. Ma possimao dire in generale di essere a metà del cammino e quindi in grado di fare una prima valutazione.

