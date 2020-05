Turismo – Piegaro si prepara a ripartire.

(Comunicato Stampa)

Piegaro si prepara a ripartire e a tornare ad accogliere turisti e visitatori. Per questo, a partire da domani venerdì 1° maggio, l’Amministrazione comunale inaugura una nuova pagina Facebook, dedicata alle informazioni turistico culturali.

Si chiama “Piegaro info Point” e sarà, come anticipa l’assessore comunale al turismo Rosita Morcellini, “una finestra sul territorio comunale, una narrazione della storia, delle tradizioni delle eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche e architettoniche e delle manifestazioni che lo animano”.

Non deve stupire che proprio in un momento come questo in cui non è possibile uscire e godere delle eccellenze del territorio venga aperto un nuovo spazio virtuale di informazioni turistiche.

“Anche questo periodo finirà – spiega l’assessore – e il nostro Comune vuole essere pronto ad accogliere residenti e turisti che vorranno visitare questi luoghi suggestivi, spesso sconosciuti ai più, ma ricchi di bellezze e tipicità”.

Sulla nuova pagina Facebook saranno inserite tre rubriche settimanali, ispirate a celebri brani letterari e musicali. E così tutti i martedì con la rubrica “il Navigar m’è dolce in queste …terre!” ci si occuperà di patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico. Il giovedì con la rubrica “Uno, nessuno, centomila” spazio alle tradizioni, ricette, toponimi, detti popolari, personaggi e curiosità. Il sabato con la rubrica “Che cosa c’è …?” sarà la volta di manifestazioni, eventi e feste del territorio che, in attesa del loro ritorno, saranno debitamente segnalate e messe a calendario.

Tutte le rubriche saranno curate da giovani consiglieri comunali, dal personale di Sistema Museo, con il coordinamento dell’Ufficio Turismo e Cultura dell’Assessorato Cultura e Turismo del Comune di Piegaro.

“Si accettano suggerimenti – conclude Morcellini – materiale inedito e tutto quello che gli utenti vorranno fornirci per arricchire la pagina e rendere unico questo nuovo racconto del territori

