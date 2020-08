(Comunicato stampa)

I servizi turistici al Trasimeno riservano importanti novità.

Nuovi progetti e strumenti saranno illustrati lunedì 24 agosto alle ore 11 nella Sala consiliare di Panicale, ad opera della locale Amministrazione comunale e dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Sarà presentato “Grand Tour Trasimeno”, progetto per la fruizione innovativa del patrimonio culturale. Sviluppato in forma associata da 7 Comuni (Magione che è capofila, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Corciano, Paciano, Panicale e Piegaro), coinvolge 14 strutture museali, oltre ad una vasta platea di partner e stakeholder territoriali. É un un progetto di ricerca e sviluppo che ha per obiettivo la realizzazione di una piattaforma tecnologica innovativa per la fruizione del patrimonio museale, ma anche turistico, culturale e paesaggistico, sia materiale che immateriale.

Si basa su un modello di storytelling emozionale ed immersivo, che mira a riproporre, attraverso l’impiego delle più moderne tecnologie digitali (fotografia 360°, realtà aumentata, realtà virtuale, ricostruzioni 3D, geolocalizzazione e gaming), l’esperienza europea del Grand Tour, del viaggio di formazione, di scoperta e di conoscenza.

Al progetto, finanziato con L.R. 24/2003, è stato riconosciuto un contributo regionale di 103mila euro - il più alto tra quelli concessi a soggetti pubblici - a cui si aggiunge la quota di cofinanziamento da parte dei singoli comuni coinvolti, per un intervento complessivo che sfiora i 150mila euro.

Nell’incontro del 24 agosto sarà poi mostrata la campagna di comunicazione “Insieme Sicuri”, promossa dal Comune di Panicale insieme all’Unione dei Comuni del Trasimeno e ai Borghi più belli d’Italia. Brevi video promozionali che mettono in evidenza la bellezza del patrimonio culturale e aspetti di vita di comunità vissuti in sicurezza grazie ad un lavoro di cooprogettazione e cooperazione compiuto tra i vari attori del territorio.

Infine sarà presentata “Trasimeno APP”, promossa e realizzata dall’Unione dei Comuni, finalizzata a fornire ai cittadini e turisti un’informazione integrata e costantemente aggiornata su servizi, eventi, attività, news relativi degli otto Comuni del Trasimeno.

Tutti i contenuti sono stati realizzati in 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, olandese e francese), ad eccezione di quelli dinamici (news ed eventi) in lingua italiana e inglese.

L’incontro di lunedì sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Panicale.