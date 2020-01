Trasimeno beffata nel finale. Pievese cade con la Juventina. Ventinella accorcia in vetta e domenica arriva al “Baglioni”

Complessivamente non è stata un gran giornata per le squadre della nostre zona, nei tre campionati che seguiamo in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. La Trasimeno, in Eccellenza, che continua a veleggiare a metà di una classifica molto corta che la vede a tre punti dai play off e a quattro dai play out, si è vista beffardamente raggiungere dal Ducato di Spoleto in pieno recupero e tramite un rigore assegnato su fallo dell’avversario.

Nel campionato di Promozione, dopo lo stop imposto al “Baglioni” la capolista Branca ha vissuto un’altra giornata no, sul proprio campo ad opera di un Montone sempre più ambizioso, che così si insedia in zona in zona play off, scalzando il Marra San Feliciano, che ha colto comunque un buon pari sul campo della quotata Pontevecchio. La Pievese che era andata in vantaggio a San Marco contro i bianconeri della Juventina con il rientrante Canuti, si è vista raggiungere e superare interrompendo così la serie positiva fuori casa.

Domenica al “Serenella Baglioni” arriverà il Ventinella, che è stato l’unico ad approfittare fino in fondo del passo falso degli eugubini e si è portato a due punti dalla capolista. sarà un brutto cliente per i ragazzi di Antonelli, i magionesi infatti hanno la difesa meno perforata del campionato e hanno subito sinora una sola sconfitta. Pari e patta, sull’1 a1, a Tavernelle tra i gialloverdi e il Mugnano. Due squadre che avevano altre ambizioni all’inizio e che si vedono invece in una classifica che non li rappresenta.

In Prima Categoria il Magione riaggancia in testa il Ripa, sfruttando il pareggio della capolista sul campo dei cugini del Sant’Arcangelo. Il Piegaro pareggia in casa con il Valfabbrica , mentre il Ficulle viene sconfitto sul campo del Passignano. Per biancorossi e e giallorossi l’uscita dalle sabbie mobili dei play out resta ancora lontana.