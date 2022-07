Torna a Moiano la tradizionale Sagra della lumaca

E’ tra le più caratteristiche manifestazioni gastronomiche del Trasimeno

(Cittadino e Provincia) Giunta alla sua IX edizione, la Sagra della Lumaca, organizzata dall’Ente Sagra “A Moiano…non solo lumache”, si svolgerà dall’8 al 10 luglio 2022 a Città della Pieve, nella Frazione di Moiano, in Via Alessandro Marchini 26.

Nata quasi per scommessa nel 2012, è diventata nel tempo un evento imperdibile dell’estate in Umbria.

La Sagra della Lumaca è la festa di un intero paese, il luogo dove diverse generazioni si uniscono in un connubio di esperienza ed entusiasmo, di tradizione ed innovazione. Le ricette tipiche che si tramandano negli anni si combinano con nuove proposte culinarie, perché la Sagra ha radici ben piantate nel territorio ma la voglia di guardare sempre al futuro.

La protagonista indiscussa del menù è naturalmente la lumaca, vera regina della festa, cucinata in tante irresistibili varianti dalle straordinarie cuoche. Tra le proposte non mancano comunque i prodotti tipici della zona, per deliziare veramente tutti i palati.

Oltre ai piatti gustosi, la Sagra della Lumaca è anche divertimento. Tra balli e spettacoli, ogni anno viene proposto un programma ricco di iniziative ed intrattenimenti, pensato per soddisfare sia un pubblico giovane che più adulto.

