Telethon a Città della Pieve. Biscotti per la ricerca

La Fondazione Telethon che si occupa della ricerca per la cura delle malattie rare, come ormai da anni, per la Campagna di Primavera organizza una raccolta fondi tramite la vendita dei cuori di biscotto per finanziare la ricerca.

A Città della Pieve su iniziativa dei ragazzi del Presidio del Volontariato “Insieme si può”, operante all’interno dell’Istituto di Istruzione Superiore “Italo Calvino”, è possibile dare il proprio contributo.

Gli studenti vi aspettano venerdì 29 e sabato 30, in orario scolastico, di fronte alla propria scuola in Piazza Unità d’Italia.

Altri volontari saranno presenti sabato 30 aprile in Piazza Matteotti, sempre nella città del Perugino, e a Moiano in piazza Berlinguer.

Si ringrazia anticipatamente per il sostegno che verrete dare alla ricerca.

