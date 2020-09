(Comunicato stampa)



Lo spettacolo “Variegato”, ideato e scritto da Maria Letizia Beneduce con la regia di Pietro Giorgetti, interpretato dal trio “Le Capinere”, è una formula innovativa di “concerto rappresentato”. Esso infatti si colloca a metà tra l’idea tradizionale di concerto e quella di rappresentazione teatrale. Variegato per l’appunto.

Uno spettacolo nuovo, diverso, che grazie alla musica eseguita rigorosamente dal vivo, alla forza dei testi e all’interpretazione magistrale delle sue tre protagoniste, proietta il pubblico, in poco più di 60 minuti, in un’esperienza emotiva unica, ricca di momenti intensi e colpi di scena imprevedibili.



Ambientato all’interno degli anni ’30 e ’40, questo spettacolo, ripercorre attraverso l’escamotage scenica della sua protagonista iniziale, Mariù, le canzoni più significative di quel tempo, non raccontando semplicemente una storia ma ponendo il pubblico al centro della storia stessa, coinvolgendolo in un’attenta e intima riflessione sulla tematica dell’Amore, al punto tale da affidargli il privilegio del “Finale”.



Teatro, musica, poesia, cinema, polistrumentismo, trasformismo, assieme a ritmi, sonorità romantiche e pittoresche e ben 18 personaggi interpretati dal trio “Le Capinere” che si alterneranno sul palcoscenico, creando quadri emozionali sempre diversi che renderanno lo spettacolo dinamico, intenso, travolgente e vivace.



Per tutti questi motivi, “Variegato”, è assolutamente unico grazie alla sua forma e all’esclusività interpretativa dell’istrionico Trio il quale riesce ogni volta, con cambi di scena velocissimi, minimalisti ma estremamente efficaci, a trasportare e coinvolgere il pubblico di tutte le età in un viaggio ricco di emozioni, di simpatia e dal finale unico.



Ingresso libero

