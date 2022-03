Teatro – A Panicale va in scena “Showtime, fra Shakespeare e storie del teatro Caporali”.

(Comunicato stampa)

Un divertente, romantico e sorprendente viaggio nel Teatro che ospita la rappresentazione.

A Panicale va in scena “Showtime, fra Shakespeare e storie del teatro Caporali” per la regia di Samuele Chiovoloni e Beatrice Ripoli. Uno spettacolo prodotto da Fontemaggiore Centro di produzione teatrale che conduce alla scoperta di questo luogo incantato custode di mille racconti, per godere da una prospettiva privilegiata e insolita di tutto il suo fascino.

Si tratta di un doppio appuntamento, giovedì 24 e venerdì 25 marzo, alle ore 19,15.

Ambientato in un remoto ed oscuro futuro, SHOWTIME racconta il viaggio di formazione dell’imprenditrice senza scrupoli Frau Doktor Huber e della timida agente immobiliare Giovanna

e il loro progressivo innamoramento verso il Teatro, grazie all’intervento di due misteriosi personaggi.

Fra metateatro e commedia, lo spettacolo è anche un omaggio a Shakespeare (“l’uomo che pretese di verificare il vero con le arti della finzione”) e ai grandi protagonisti della storia del teatro che, tanto nel mondo che nelle nostre città, hanno dato voce al loro tempo grazie al “più sublime degli inganni”.

Lo spettacolo è realizzato con il sostegno dei Fondi “POR FESR Umbria 2014-2020 – Az. 3.2.1

– Avviso Pubblico per partecipazione Progetto Spettacoli dal Vivo”.

L’ingresso è libero. I posti sono limitati ed è consigliata la prenotazione: con messaggio WhatsApp al numero 353/4275107; oppure Fontemaggiore 075/5289555 – 5286651 dal lun al ven dalle 9.30 alle 13.00; www.fontemaggiore.

