Tavernelle di Panicale. Arrestato un ventiduenne per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

(Comunicato stampa)

Continua la costante opera di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Città della Pieve che, oltre a far rispettare le prescrizioni imposte in questo particolare periodo di pandemia per salvaguardare la salute pubblica, a seguito del dilagare del virus Covid – 19, è particolarmente attenta a prevenire e reprimere i reati in genere.

In particolare, nel tardo pomeriggio del 26 febbraio 2021, i militari della Stazione di Tavernelle, hanno tratto in arresto in flagranza, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un cittadino italiano, 22 enne, residente dell’area lacustre, già noto alle forze di polizia.

Il giovane, che si trovava in località appartata unitamente a un ragazzo e una ragazza, suoi coetanei, è stato controllato dai militari. Questi ultimi, hanno notato che sopra un muretto, vicino al giovane, si trovava un borsello di colore nero e, insospettiti, hanno chiesto ai ragazzi a chi appartenesse.

I tre hanno assunto un atteggiamento piuttosto nervoso ed i Carabinieri, a quel punto, hanno subito verificato il contenuto del manufatto. L’accertamento ha permesso di rinvenire, occultata all’interno del borsello, della sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso totale di 60 grammi.

Dopo gli accertamenti del caso il 22enne si è assunto la paternità del possesso dello stupefacente e, successivamente, è stata eseguita la perquisizione domiciliare presso l’ abitazione del prevenuto che ha dato esito negativo.

L’arrestato è stato condotto presso gli uffici della Stazione di Tavernelle per le incombenze di rito, dopo di che, su disposizione dell’ A.G. di Perugia, è stato rimesso in libertà. La droga rinvenuta è stata posto sotto sequestro per i successivi esami di laboratorio.

Il risultato operativo conseguito con l’arresto del giovane per detenzione di stupefacenti, rientra nell’incessante controllo dell’aerea della Valnestore, nei comuni di Panicale e della frazione di Tavernelle, da parte dei militari dell’Arma dei Carabinieri con servizi finalizzati a prevenire e reprimere tutte le tipologie di reato ed in particolare quelli riguardanti il consumo di droga, specialmente tra i più giovani.

