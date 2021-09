Tavernelle Calcio. Festeggiamenti per il centenario.

(Comunicato stampa)

Ormai ci siamo. Sabato prossimo, 25 settembre, alle ore 16.30, allo stadio intercomunale “A. Moratti” di Tavernelle, si terrà la festa per il centenario della A.S.D. Tavernelle. Sarà una giornata davvero indimenticabile per tanti aspetti, a cui il presidente Michele Caciotto e tutto il Consiglio Direttivo stanno lavorando intensamente da tanti giorni. Verrà prima di tutto presentato il libro “Leggenda gialloverde – dal grande Tavernelle ai giorni nostri, 1966-2021” di Michele Marzoli. Si tratta del secondo volume di un’opera già iniziata alcuni anni fa, che va a completare il racconto della storia della società. Moderatore dell’evento sarà Luca Cardinalini, giornalista Rai Sport; interverrà anche Riccardo Cucchi, ex radiocronista di RadioRai. Saranno ovviamente presenti importanti personalità: interverranno i sindaci di Panicale e Piegaro, rispettivamente Giulio Cherubini e Roberto Ferricelli; ci sarà Domenico Ignozza, presidente del CONI Umbria ed è atteso anche Luigi Repace, presidente del Comitato Regionale Umbria. Inoltre, l’A.S.D. Tavernelle riceverà da Bruno Gozzolino, presidente dell’Unasci (Unione Nazionale Associazioni Sportive Centenarie d’Italia), l’attestato di società centenaria: la compagine giallo-verde è il primo club calcistico umbro in Italia di cui è stata riconosciuta la continuità di attività. Proprio per festeggiare come si deve e per tuffarsi nei ricordi, verrà data voce agli ex protagonisti del Tavernelle calcio: atleti, dirigenti, allenatori e tutti coloro che a vario titolo hanno scritto un pezzetto di storia della società. Hanno dato la loro adesione, tra gli altri, Lamberto Boranga, Vincenzo Giovi, Nazareno Verzini (unico atleta che partendo dal Tavernelle ha debuttato in A con la Ternana, negli Anni Settanta), Alex Gibbs, ex giocatore del Parma e grande bomber del Tavernelle; ci saranno poi colonne portanti della storia giallo-verde come Mauro Arcioni, Massimo Meloni, Renzo Pieravanti e tanti altri ancora

Tutta la cittadinanza, anche attraverso queste righe, è invitata a partecipare a questo evento, così come gli Organi di Informazione; in caso di maltempo sarà presente una struttura coperta.

