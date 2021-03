Sui giornali di oggi “Enrico Letta candidato in Valdichiana”

Qualche settimana fa, su tutti i giornali nazionali, comparve la notizia che Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio del governo PD-5Stelle, sarebbe stato candidato unitariamente dai due partiti alleati nel collegio della Valdichiana Sud, al posto del dimissionario Padoan, dove sono compresi tutti i comuni della Toscana confinante: Chiusi, Chianciano, Cetona, Sarteano, Montepulciano… In quell’occasione ci fu una diffusa protesta da parte delle realtà locali che chiesero di non calare le candidature dall’alto.

Oggi su tutte le pagine dei giornali più importanti, noi riportiamo sotto Corriere della Sera e Repubblica, si fa cenno alla possibilità che il nuovo segretario nazionale del PD, che dovrebbe essere eletto domenica, non facendo parte del Parlamento, potrebbe essere il candidato del collegio vacante nella nostra Toscana confinante. Niente di ufficiale, ma se tuona, da qualche parte piove.

A quel punto si tratterà di vedere quale sarà la reazione dei democratici locali. Nel caso in cui l’operazione dovesse andare in porto, ci sarebbe da segnalare, che due dei massimi esponenti di questo governo e delle principali forze politiche che lo sostengono, potrebbero ritrovarsi a frequentare zone che sono ad un tiro di schioppo.

Riguardo a redazione