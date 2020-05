Strada provinciale 315 di Mugnano e 340 nel mirino, Peltristo torna ad occuparsi di sicurezza stradale.

(Comunicato stampa)

Torna ad occuparsi di sicurezza stradale! Augusto Peltristo vicecommissario Lega Trasimeno e capogruppo della Civica di Piegaro con una missiva inviata al Presidente della Provincia Luciano Bacchetta, all’Area Viabilità della Provincia e per conoscenza all’Assessore Regionale ai Trasporti Enrico Melasecche.

Questa volta della strada provinciale 315 di Mugnano, dalla strada regionale 220 Pievaiola, dal bivio di Mugnano al bivio di Castiglione della Valle e poi in direzione Cerqueto e Marsciano e della strada provinciale 340 di Spina da Acquaiola (Vecchia Pievaiola SR 220) a Castiglione della Valle.

“In entrambe le strade provinciali – dice Peltristo – ci sono problemi di sicurezza stradale che si trascinano oramai da anni, mancanza di manutenzione ordinaria, assenza totale o parziale della segnaletica orizzontale, segnaletica verticale obsoleta e carente, ma soprattutto il manto stradale in dissesto. In particolar modo – aggiunge il capogruppo – serve una sistemazione urgente dei bivi che si trovano in queste strade provinciali, che al momento rappresentano una situazione di pericolo per tutti gli utenti”.

Peltristo conclude dicendo: “Il nostro Gruppo dalla presente chiede informazioni puntuali e chiarimenti, di cui sopra, ma soprattutto sollecita un intervento immediato e risolutivo nell’interesse pubblico”.