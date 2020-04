COVID-2019 – Due nuovi casi tra i familiari di persone già positive: Magione tocca quota diciasette.Oggi dieci denunce per assembramenti.Un video dei sindaci del Trasimeno per chiedere insieme il rispetto delle regole

Due nuovi contagi all’interno delle stesse famiglie già precedentemente colpite dal virus. Un aumento lento ma costante quello di Magione in questa ultima settimana: massima prudenza e rigoroso rispetto delle regole.

Oggi la polizia locale ha denunciato, utilizzando le disposizione dei decreti governativi, dieci persone. Due residenti di Corciano venuti a pesca (!) sulle rive del lago. Quattro ragazzi, tutti maggiorenni, trovati a bivaccare ai giardinetti di Caserino. Tre genitori a spasso lontano da casa con diversi bambini al seguito senza alcuna garanzia in merito alle distanze di sicurezza. In ultimo un adulto a piedi lontano dalla propria abitazione in stato di ebrezza.

Con i sindaci del Trasimeno e Corciano abbiamo girato un video per richiamare i cittadini ad un comportamento corretto e consapevole. Stiamo lavorando insieme su molti aspetti, compresi i buoni spesa. Un atteggiamento di unità e condivisione che sarà utile anche in vista della futura ripartenza della nostra economia.

Continueremo ad avere una condotta molto severa verso comportamenti così pericolosi per se stessi e per la comunità. Ringrazio le forze dell’ordine e in particolare gli agenti della municipale per il lavoro che stanno svolgendo con generosità e professionalità da settimane.

Alcune raccomandazioni.

Ormai le mascherine sono in commercio (nelle farmacie e non solo). Se ne trovano di tutti i tipi: non è più giustificabile chi va a fare spesa senza indossarle. Agli esercenti si chiede di monitorare all’entrata che la clientela adotti le giuste precauzioni

Complessivamente la situazione sanitaria è la seguente:

17 positivi

[Di cui: 4 ricoverati in ospedale in condizioni stabili o in miglioramento; 2 domiciliati fuori comune; 11 isolati nella propria abitazione e in buone condizioni] 2 clinicamente guariti

[In attesa dei tamponi di conferma] 28 in isolamento e sotto osservazione

[Si tratta di contatti di persone positive, casi sospetti o persone in attesa di risposta al tampone] 55 hanno concluso l’isolamento fiduciario

