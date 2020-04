Sicurezza stradale : Lettera alla Regione di Augusto Peltristo.

(Comunicato stampa)

Dott. Augusto Peltristo

Alla Presidente della Regione

Donatella Tesei

All’Assessore Regionale Viabilità

Enrico Melasecche

OGGETTO: Sicurezza Stradale Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete stradale regionale e provinciale

Con la presente si fa seguito alle numerose richieste fatte più volte verso la passata giunta regionale, sia come Consigliere Comunale che come Portavoce del Comitato Pievaiola, promuovendo anche una petizione popolare che ha raccolto 4000 firme riguardo alla Sicurezza Stradale e sulla situazione di abbandono in cui si trovano tante strade della nostra regione oltre che sui ritardi cronici nell’attuazione del protocollo della Pievaiola . A dire la verità i vertici politici regionali e provinciali hanno cercato di evitarci, ma cosa più grave che negli ultimi anni la mancata esecuzione delle necessarie opere di manutenzione per la mancanza di adeguate risorse finanziarie hanno portato le condizioni delle strade al limite del collasso. Pur riconoscendo che stiamo ancora vivendo un’emergenza Covid 19 nazionale e regionale sanitaria, sociale ed economica che sta assorbendo non solo le regionali possano impegnarsi nell’immediato come già dimostrato nei primi mesi attenzioni ma anche risorse umane e finanziarie importanti, auspichiamo che i nuovi vertici di governo regionale e in particolar modo sulla viabilità in alcune zone dell’Umbria, anche con poche risorse al momento per finanziare subito la segnaletica orizzontale, verticale, i delineatori di margine e la manutenzione delle barriere di sicurezza incidentate. Presto a poco a poco torneremo ad uscire a riprendere le proprie attività, naturalmente con tutte le precauzioni e norme igienico sanitarie che dovremo seguire per molto tempo, e sarebbe un segnale positivo per tanti cittadini umbri che quando torneranno ad uscire trovare interventi eseguiti. A tale proposito vorrei ringraziare i tecnici della Provincia e le ditte che hanno continuato ad operare sui cantieri ed in particolare sulla Pievaiola, tutto ciò è stato importante per aver eseguito ulteriori lavori durante il blocco imposto per l’emergenza senza arrecare disagi agli utenti e per aver permesso a tante persone di seguitare a lavorare. Siamo certi che la nuova Regione sarà più sensibile e attenta alle problematiche della sicurezza stradale, alla sanità, la sicurezza e al rischio idrogeologico che rappresentano priorità imprescindibili.