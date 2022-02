Si fermano Pontevecchio e Pierantonio, Tavernelle e Pievese accorciano le distanze.

Alla seconda giornata dopo la sosta, nel Girone A della Promozione Umbra, la classifica fotografa una situazione del tutto paradossale. Magione, la cittadina lacustre dominata dalla Torre dei Lambardi, occupa la cima ed il fondo della classifica. In testa con tre punti di vantaggio sulla seconda, la Pontevecchio, c’è una squadra di lignaggio come il Ventinella, in fondo c’è la matricola Magione. Ma dietro il Ventinella, capolista al momento incontrastato, la classifica si accorcia e diventa sempre più interessante la corsa per le posizioni interessate ai Play Off.

Questo nella giornata di oggi, grazie in particolare a due squadre Tavernelle e Pievese, che vincendo rispettivamente con Juventina fuori casa e con Mantignana al Serenella Baglioni, accorciano le distanze dalle formazioni che le precedono.

Il Tavernelle, che ottieme la ottava vittoria consecutiva, grazie ad un rigore trasformato da Graziani è ormai ad un punto dai ponteggiani perugini ed a quattro dai biancocelesti in vetta. La Pievese invece con una splendida doppietta di Piero Dongarrà ha liquidato la pratica Mantignana e si colloca a tre lunghezze dal Castello.

E domenica c’è lo scontro diretto Castello – Pierantonio. Qualcuno si fermerà.

