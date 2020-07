Sette serate ad ingresso gratuito in piazze e location suggestive

(Cittadino e Provincia) – Valnestore, 10 luglio ’20 – Piazze, aree verdi, parchi. In Valnestore nell’estate 2020 il cinema “esce allo scoperto” e si fa itinerante.

Tra il 15 luglio e il 26 agosto nei comuni di Piegaro e Panicale approda la “Sagra del cinema on the road”, kermesse cinegastronomica a cavallo tra Umbria e Toscana.

E’ dal 2012 che l’Associazione di Promozione Sociale MenteGlocale propone questa manifestazione, che per l’estate 2020 diventa ancora più originale. Un format che prevede la possibilità di ospitare il cinema in piazza o in altre location suggestive, quali parchi o aree verdi, nei mesi più caldi, in contesti di assoluta sicurezza, unitamente alla possibilità di effettuare degustazioni enogastronomiche.

La rassegna generale prende il via giovedì 9 luglio al Castello di Monteriggioni (Siena), mentre il primo spettacolo in Valnestore è previsto per il 15 luglio.

Le serate, organizzate in collaborazione con gli assessorati alla cultura dei Comuni di Piegaro e Panicale, si terranno all’aperto e saranno ad ingresso gratuito.

Sette appuntamenti, il mercoledì alle 21,30, ogni volta in una location diversa della Valnestore: Monte Arale, Piazza Mazzini a Tavernelle, area verde di Castiglion Fosco, Parco Regina Margherita, anfiteatro di Piegaro, area verde di Pietrafitta.

Il programma prevede successi recenti abbinati a classici intramontabili, tenendo conto delle celebrazioni dedicate ad Alberto Sordi e Federico Fellini.

“Abbiamo abbracciato questa manifestazione – dichiarano le assessore di Piegaro Rosita Morcellini e di Panicale Anna Buso – non solo per il valore della sua proposta culturale, ma anche perché, in questa estate così complicata e difficoltosa, dà modo di creare occasioni di aggregazione sociale potendoci spingere, sempre in assoluta sicurezza, nel cuore delle nostre località anche minori. Con questa rassegna portiamo il fascino del cinema all’aperto dentro le nostre comunità”.

La “Sagra del cinema on the road” è promossa dal Comune di Piegaro e dal Comune di Panicale e realizzata da MenteGlocale, Fair Lab srls e Mercurio srl.

PROGRAMMA

Mercoledì 15 luglio, ore 21.30, Monte Arale

INSIDE OUT

Regia di Pete Docter. Con Amy Poehler, Phyllis Smith, Mindy Kaling, Lewis Black, Bill Hader, Richard Kind.

(Animazione – USA, 2015 – durata 94 minuti)

Mercoledì 22 luglio, ore 21.30, Tavernelle, piazza Mazzini

IL MARCHESE DEL GRILLO

Regia di Mario Monicelli. Con Alberto Sordi, Caroline Berg, Andrea Bevilacqua, Flavio Bucci, Giorgio Gobbi, Cochi Ponzoni.

(Commedia – Italia, Francia, 1981 – durata 133 minuti)

Mercoledì 29 luglio, ore 21.30, Castiglion Fosco, Verde attrezzato

TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI

Regia di Martin McDonagh. Con Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Lucas Hedges.

(Thriller – USA, Gran Bretagna, 2017 – durata 115 minuti)

Mercoledì 5 agosto, ore 21.30, Parco Regina Margherita

I 100 PASSI

Regia di Marco Tullio Giordana. Con Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Lucia Sardo, Paolo Briguglia, Tony Sperandeo.

(Drammatico – Italia, 2000 – durata 114 minuti)

Mercoledì 12 agosto, ore 21.30, Anfiteatro di Piegaro

IL VEDOVO

Regia di Dino Risi. Con Alberto Sordi, Franca Valeri, Livio Lorenzon, Nando Bruno, Ruggero Marchi.

(Commedia – Italia, 1959 – durata 100 minuti)

Mercoledì 19 agosto, ore 21.30, Tavernelle, piazza Mazzini

FERDINAND

Regia di Carlos Saldanha, Cathy Malkasian, Jeff McGrath. Con John Cena, Kate McKinnon, Anthony Anderson, Bobby Cannavale, David Tennant.

(Animazione, Avventura, Commedia – USA, 2017 – durata 108 minuti)

Mercoledì 26 agosto, ore 21.30, Pietrafitta, Verde attrezzato

C’ERAVAMO TANTO AMATI

Regia di Ettore Scola. Con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Aldo Fabrizi, Stefania Sandrelli, Stefano Satta Flores.

(Commedia – Italia, 1974 – durata 127 minuti)

Programma completo della Sagra del Cinema 2020: www.sagradelcinema.it

