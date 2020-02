Sarteano. Stefano Bernardini torna sul palco degli Arrischianti.

(Comunicato stampa)

Gli Arrischianti non amano solamente stare sul palcoscenico, ma anche accogliere in teatro le compagnie del territorio, in cui amici e colleghi attori si cimentano con passione e dedizione: nasce da questa collaborazione la spumeggiante commedia L’Hotel degli Amanti, in scena al Teatro Comunale degli Arrischianti di Sarteano, Domenica 9 Febbraio alle ore 17,30: il testo trae ispirazione dalla notissima Se devi dire una bugia dilla grossa di Ray Cooney, anch’essa ambientata in un albergo dove si svolge la vicenda del Ministro del governo, che vorrebbe intrattenere relazioni extraconiugali con un membro femminile dell’opposizione. La situazione gli sfuggirà subito di mano, dando il via ad una girandola di equivoci, battibecchi e colpi di scena sempre più fitti, all’insegna del più sano divertimento. La regia è di Stefano Bernardini, vecchia conoscenza degli Arrischianti in quanto regista di numerose commedie fin dagli esordi, e quindi, gradito ritorno e successo assicurato: a mettere la famosa “ciliegina sulla torta”, la destinazione dell’incasso, totalmente devoluto al Canile “Quattrozampe in Valdorcia” Rifugio di Sarteano.Divertimento e un pensiero ai nostri amici animali in un unico pomeriggio: imperdibile!

