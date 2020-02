Sarteano. Saggio dei laboratori teatrali per bambini e ragazzi.

(Comunicato stampa)

Nell’anno del centenario di Gianni Rodari, non poteva mancare l’omaggio degli Arrischianti, affidato ai diretti protagonisti dell’universo creato dal grande pedagogista: i bambini.

Saranno loro infatti a dare voce ad alcune delle Favole al telefono nel saggio finale dei laboratori per bambini e ragazzi della Nuova Accademia degli Arrischianti, diretti, per il 15° anno, da Laura Fatini.

“Il saggio dei laboratori è sempre una festa- dice la regista- ma non è il nostro obiettivo: tutto il percorso dei laboratori è improntato alla formazione di gruppi, alla narrazione, alla conoscenza di se’ e degli altri attraverso il teatro. Con i più grandi si lavora un po’ di più sulla tecnica teatrale, il ritmo e la gestione dello spazio, ma rimanendo sempre nell’ambito del gioco”

Sembra che questa formula funzioni, vista la longevità della scuola di teatro, che è sempre molto frequentata (33 iscritti dai 3 ai 15 anni, quest’anno, senza contare i laboratori per giovani e per adulti) e i risultati ottenuti: molti dei bambini che hanno iniziato a calcare il palco degli Arrischianti durante i laboratori adesso recitano sia a Sarteano che nelle altre compagnie del territorio.

“E’ un circolo virtuoso- continua la Fatini- perchè si lavora fin da piccoli sulla collaborazione, l’apertura alle nuove esperienze e la creatività: e non nascono solamente attori, ma anche assistenti alla regia, drammaturghi, persone interessate alla pedagogia teatrale. Questo è secondo me il ruolo di una scuola di teatro, specialmente in periferia: far innamorare del teatro sia chi lo guarda che chi lo fa”

Innamoriamoci dunque delle storie di Rodari, sabato 15 febbraio, ore 17, Teatro Comunale degli Arrischianti, Sarteano.

Ingresso libero (dando la precedenza ai famigliari dei piccoli attori!)

