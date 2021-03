(Comunicato stampa)

Il cartellone a cura del Centro Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese propone appuntamenti e dirette streaming per tutto il mese di marzo. Il programma fino al 14 marzo.

(Sarteano) – Proseguono gli appuntamenti del cartellone “la Donna al centro” organizzato dal Centro Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, in collaborazione con le Istituzioni e varie Associazioni del territorio, che in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna da diversi anni propone un calendario per tutto il mese di marzo, non solo in occasione dell’8 marzo. Questi altri appuntamenti fino al 14 marzo 2021. Tutte le iniziative saranno condivise sui canali istituzionali e social dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e dei dieci Comuni che ne fanno parte: Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda.

Comuni di Cetona e di Chiusi

Si concludono domenica 14 marzo le iniziative del Comune di Cetona e del Comune di Chiusi, iniziate il 1° marzo. Le due biblioteche comunali, quella di Cetona e quella di Chiusi propongono una selezione di libri che pongono in evidenza le conquiste femminili e la parità dei diritti tra uomo e donna. Nelle due settimane ogni giorno, entrambe le biblioteche, hanno proposto e propongono romanzi o saggio dove le protagoniste sono le donne, sia del passato che del presente, donne influenti da cui lasciarsi ispirare.

Comune di Montepulciano

A Montepulciano prosegue il concorso “Vetrine per il Sociale”, dal titolo “È successo che una donna… L’impegno al femminile genera successi”: da sabato 6 marzo ben 45 esercizi commerciali dell’intero comune hanno allestito le proprie vetrine sul tema dell’imprenditoria, dell’immagine e dei diritti delle donne. Il contest è multimediale in quanto ciascun commerciante presenta la propria proposta con una breve videoclip che viene pubblicata dalla Pro Loco sulla pagina Facebook dell’evento. L’esito del concorso sarà determinato dai “mi piace” raccolti dai negozi in gara, integrato dai giudizi espressi da una commissione che visionerà tutti i punti vendita. La premiazione, in presenza ma senza pubblico si terrà domenica 21 marzo alle ore 18.00, presso la Sala Falcone, in Via di Voltaia nel Corso (Ex-Tribunale), e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Montepulciano e sulle piattaforme social dei partner. L’iniziativa intende coniugare l’attenzione su pari opportunità, politiche di genere e imprenditoria femminile con la volontà di “ripartenza” che organizzatori e partecipanti intendono trasmettere all’intera comunità. L’intero programma (che comprende anche un meeting in videoconferenza su “Donne e lavoro” in programma il 26 marzo alle 11.30) è a cura del Comune di Montepulciano, in particolare della giovane Consigliera con delega alle Pari Opportunità, Chiara Protasi, ed è realizzato con il fondamentale supporto dell’Associazione Pro Loco Montepulciano, e la collaborazione dell’Associazione Amica Donna, del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, della Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano e dell’Associazione culturale ARTEdaPARTE.

Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda

Sabato 13 marzo 2021, alle ore 18.30, in streaming nella pagina Facebook dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese e dei Comuni di Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda viene riproposto il video “Parlar bene delle donne” video letture a cura dell’Associazione culturale Astrolabio di Sinalunga. Nel video un gruppo di donne, che fanno parte dell’associazione, propone una serie di letture, storie vere di donne del territorio. Con queste storie l’Associazione culturale Astrolobio di Sinalunga ha realizzato anche uno spettacolo teatrale dedicato alle donne dal titolo “Parlare bene delle donne. Equilibrio capovolto”, scene che raccontano le tante sfaccettature e la forza nell’affrontare la vita delle protagoniste delle vicende. “Nel corso della vita eventi improvvisi ci fanno sentire a capo di sotto, in cerca sempre di un equilibrio capovolto” – affermano le donne dell’associazione. Lo spettacolo, purtroppo, per le restrizioni dovute alla pandemia, sarà portato in scena appena possibile ed il ricavato sarà devoluto all’Associazione “iosempredonna” di Chianciano Terme, che opera per diffondere la cultura della prevenzione e sostenere le donne che vivono o hanno vissuto l’esperienza del tumore al seno.

Unione dei Comuni Valdichiana Senese

Domenica 14 marzo 2021, alle ore 15.00, online nella pagina You Tube dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, presentazione del libro “Caro, questa sera cucini tu!” scritto da Rosanna Pugnalini, Presidentessa della Commissione regionale per le Pari Opportunità ((Crpo) della Regione Toscana (ha ricoperto il ruolo di Vice Sindaca e Sindaca del Comune di Sarteano, di Presidentessa della Comunità montana del Cetona e di Consigliera regionale in Toscana). Il libro “Caro, questa sera cucini tu!” di Rosanna Pugnalini (Porto Seguro Editore, 2020), muove da un titolo ironico la cui immagine di copertina mostra una donna che allaccia un grembiule al marito, ma analizza, sebbene con apparente leggerezza, un problema serio: quello delle discriminazioni nei confronti delle donne in ogni campo, che talvolta generano in violenza. Il saggio analizza la tematica dell’emancipazione femminile in tutti gli ambiti, ponendosi molti interrogativi che scaturiscono dal panorama attuale. Il saggio diventa un appello, con toni quasi da pamphlet (libello polemico/satirico): se il futuro non è scritto solo nelle carte d’identità ma nei cervelli, compresi quelli di tante donne, un migliore utilizzo delle potenzialità femminili potrà permettere al nostro Paese di vivere e non di limitarsi a sopravvivere.

