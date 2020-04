Sarteano. L’ultimo aggiornamento su Casa di Riposo e Comune

Il sindaco di Sarteano, Francesco Landi, ha rilasciato una intervista , ieri sera, a NTI, in cui ha fatto un po’ la storia e l’aggiornamento della situazione sia nella RSA che nel Comune di Sarteano.

Dopo l’esplosione della dolorosa vicenda avvenuta domenica scorsa sono stati fatti con urgenza 97 tamponi, di cui 34 sono risultati positivi, 22 fra gli ospiti, cui poi se ne sono aggiunti 2 e 12 tra i dipendenti.

E’stata subito attivata una riorganizzazione della struttura e sono stati creati due percorsi e ambienti separati. La Regione ha messo subito a disposizione un responsabile infermieristico 2 OSS e 1 infermiere, anche per sopperire parzialmente al personale coinvolto nelle positività.

Ci sono complessivamente della RSA 5 ricoveri in corso in condizioni abbastanza stabili.

Fuori dalla Rsa ci sono 7 casi positivi, dei quali 3 storici e 4 originati dalla RSA:

1 persona è uscita dalla terapia intensiva e 2 sono i guariti.

Il Sindaco Landi ha si è poi soffermato sulle altre attività in cui è impegnata l’amministrazione comunale ed in particolare nel lavoro per la distribuzione dei bonus alimentari che per il Comune di Sarteano ammontano a 30.000 euro.

