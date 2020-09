Sarteano in lutto. Deceduta l’Assessore Donatella Patané

(Comunicato stampa)

L’Amministrazione comunale tutta si stringe al dolore della famiglia, al marito e ai figli Vittoria e Giovanni, per la scomparsa improvvisa di Donatella Patané, 57 anni, avvenuta alle prime ore di questa mattina. Una perdita scioccante e incolmabile per la comunità di Sarteano. Una donna da sempre attiva nella società civile, nel mondo della scuola, legata alla Filarmonica di Sarteano e al mondo del volontariato. Nel 2017 si era candidata, da indipendente, nel Centrosinistra per Sarteano a sostegno di Francesco Landi. Donatella Patané dal 2017 ha ricoperto il ruolo di Assessore alle politiche giovanili, sociale, istruzione e memoria con risultati sotto gli occhi di tutti. Donatella era una persona mite e tenace, un’aggregatrice di persone. Sarteano da oggi ha un enorme vuoto.

I funerali si svolgeranno domani, sabato 19 settembre, alle ore 15.30 alla Chiesa di San Francesco a Sarteano.

