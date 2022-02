Sarteano. Francesca Sarteanesi torna agli Arrischianti con “SERGIO – un frammento minuscolo di una vita qualsiasi”..

(Comunicato stampa)

Riprende con stile la stagione del Teatro Comunale degli Arrischianti di Sarteano: a calcare la scena sarà infatti Francesca Sarteanesi, già conosciuta al pubblico sarteanese per gli spettacoli presentati negli anni scorsi con Gli Omini, che stavolta propone lo spettacolo Sergio- la cui interpretazione le è valsa la nomination ai prestigiosi premi Ubu per l’anno 2021.

Apparentemente, si tratta di una storia come tante, la vita minuta, comica e delicata di un’attempata coppia di provincia raccontata dalla prospettiva della moglie che, rivolgendosi al marito, lo esorta con una serie di “ti ricordi”, inneschi di altrettanti affreschi di vita quotidiana; ma è il modo in cui questa vita viene raccontata, che fa brillare l’attrice sul palco e coinvolge il pubblico che la guarda: “Quando s’andava a mangiare il pesce, Sergio. Alla tu mamma gli garbava tanto andà a mangià il pesce là, come ci si chiamava? Come era il ristorante? Come si mangiava. Te hai sempre scelto tutto giusto te. Tutto. Hai sempre avuto dei gusti, sempre avuto gusto anche nel mangiare, sempre le scelte giuste. Tutti prendevano il branzino, te lo ricordi? Noi si prendeva le triglie.

Scusami tanto Sergio, ma il sagittario non è mai contento. Se hai sposato un sagittario non è certo colpa tua.”

Francesca Sarteanesi attraversa un testo languido e poetico – di cui lei stessa è autrice – masticato nella sua parlata toscana vivida, spontanea, sincera, una lingua che nel teatro sarteanese risuona anche nella bocca di chi avrà la fortuna di assistere allo spettacolo.

Sergio

Giornata della donna 2022

di e con Francesca Sarteanesi

coproduzione Kronoteatro, Gli Scarti

TEATRO COMUNALE DEGLI ARRISCHIANTI DI SARTEANO

Sabato 5 Marzo 2022-ore 21,15

biglietto 12 euro- soci Arrischianti 10

info e prenotazioni 393.5225730 (anche whatsapp)

prenotazioni@arrischianti.it

foto G.Acerboni

arrischianti.it