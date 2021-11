Sarteano. “Decreto crescita e Pnrr”: incontro pubblico promosso dall’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

(Comunicato stampa)

I dieci Comuni che fanno parte dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese, in un’iniziativa pubblica che si terrà il prossimo 24 novembre alle ore 18.00 presso la Sala Mostre, in Piazza Bargagli 4 a Sarteano, illustreranno alle imprese ed attività che operano nei settori del turismo, della ricettività e della cultura, le opportunità di contributi a fondo perduto previste dal “Decreto crescita e Pnrr” e gestite dalla società Patto 2000 scarl. All’incontro, al quale parteciperanno anche le associazioni di categoria del territorio, presenzieranno i rappresentanti della società consortile Patto 2000 e dell’Unioni dei Comuni Valdichiana Senese, per conto delle dieci amministrazioni comunali di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda.