(Comunicato stampa)

Convocato il Consiglio dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese (Ucvs) in modalità telematica, di cui fanno parte i Comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Pienza e Trequanda, per il giorno 18 gennaio 2021 alle ore 21.15. La seduta sarà pubblica in diretta streaming sul canale You Tube dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.

All’ordine del giorno un solo punto in discussione la Carta Nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi) per la costruzione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Dalla proposta di Cnpi, pubblicata dopo essere stata autorizzata con nulla osta ministeriale del 30 dicembre 2020, insieme al Progetto preliminare del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico sul sito della Sogin, che ha elaborato la proposta, emerge che sono stati oggi individuate 67 aree potenzialmente idonee, di cui solo una verrà scelta, al termine del processo di localizzazione, come sito unico nazionale, idoneo per ospitare il Deposito.

Dalla proposta emerge l’individuazione di sette regioni interessate per i luoghi potenzialmente idonei (Cnapi) per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi.

Nel Progetto preliminare per la realizzazione del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico emerge che in Toscana sono due i luoghi potenzialmente idonei per il deposito nazionale delle scorie nucleari: Pienza-Trequanda (in provincia di Siena) – due dei dieci comuni che fanno parte dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese – e Campagnatico in provincia di Grosseto.

Nella seduta del Consiglio dell’Unione tutti i Sindaci dei dieci comuni ed i consiglieri che ne fanno parte saranno chiamati a confrontarsi su questo importante tema.

La seduta del Consiglio dell’Ucvs si può seguire in diretta sul canale You Tube dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese a questo link: https://bit.ly/2WEMlSK

