Sarteano.All’ Arrischianti “Invisibili” di Laura Fatini

Invisibili

Teatro Comunale degli Arrischianti-Sarteano

Torna in scena il Laboratorio Stabile di Tecnica d’Attore, diretto da Laura Fatini, con lo spettacolo a Invisibili, omaggio a Le Città Invisibili di Calvino.

In un cortile della periferia di una città vive Marco, un senzatetto che in cambio di piccoli lavoretti per gli abitanti dei palazzi vicini, riceve qualche soldo e la possibilità di farsi la sua propria “casa”: una notte il suo letto viene occupato da un altro barbone, che dice di essere Kublai Khan, giunto lì dopo mille peregrinazioni, e deciso ad ucciderlo, e uccidere se stesso.

Ma chi è veramente questo barbone? E chi è Marco? E chi sono tutte le ragazze che entrano ed escono da questi palazzi?

testo e regia Laura Fatini

omaggio a “Le città invisibili” di Italo Calvino

Sabato 9 aprile ore 21.15

Domenica 10 aprile ore 17.30

