Sarteano. Al via l’estate della Giostra del Saracino e delle Contrade

Feste, sapori, musica e colori prima e dopo la Giostra che torna in piazza il 15 agosto dopo due anni di stop. Più di un mese di eventi dal 16 luglio al 28 agosto 2022.

Il 15 agosto 2022 torna la Giostra del Saracino di Sarteano, con la sfida al buratto delle cinque contrade, che prima si “daranno battaglia” con sapori, musiche e colori, tornando a far vivere il paese e la comunità con la sua manifestazione storica, negli scorci più belli di Sarteano, insieme alle iniziative del Comitato della Giostra. Con il supporto della Regione Toscana e dell’Amministrazione Comunale questa edizione ha una proposta variegata, come non mai, che racconta la voglia di ripartire, ma anche di dare inizio ad una “nuova era” (tutte le info su www.giostradelsaracino.it).

Sarteano si prepara ad un mese di eventi per un’estate di colori, sapori, musica ed emozioni a non finire. Ad “aprire le danze”, sabato 16 luglio, sarà la contrada di Sant’Andrea nel meraviglioso Castiglioncello del Trinoro, con “Borgo in festa”, dalle ore 17, con spettacolo di tamburini e sbandieratori, e cena con i sapori tipici della Val d’Orcia e musica dal vivo, in collaborazione con Monte Verdi. Domenica 17 luglio, invece, tocca alla contrada di San Martino, che in località La Pozzina torna con Musica in Vigna on Tour, in collaborazione con l’azienda agricola Nenci, con degustazione di piatti tipici e musica (dalle ore 19.30).

Sabato 23 luglio, ancora, nel Chiostro della Chiesa di San Francesco, in piazza Bargagli, la Contrada della Ss. Trinità manda in scena la cena spettacolo con i sapori dell’Umbria e la comicità dei “7 Cervelli”, mentre domenica 24 luglio torna “in pista” la contrada di Sant’Andrea, al Parco delle Magniolie a Sarteano, con stand gastronomico a cena e, a seguire, l’energia dei Bangcock in concerto.

Venerdì 29 luglio, invece, tocca all’evento corale “A Cena con la Giostra”, in Piazza XXIV Giugno a Sarteano, con musica dal vivo e la proiezione dei filmati delle Giostre degli anni ’80.

Sabato 6 agosto torna San Martino, questa volta con “Centro storico in festa”, tra Via Roma e Piazza San Martino a Sarteano, con stand gastronomico a cena, e musica dal vivo. Domenica 7 agosto, alle ore 18.00, la presentazione del Palio che andrà in premio alla contrada vincente, al Teatro Comunale degli Arrischianti e, a seguire, dalle 19:30, ancora nel Chiostro della Chiesa di San Francesco, in Piazza Bargagli a Sarteano, tocca ancora alla Ss. Trinità, con la cena di pesce.

Nella serata di lunedì 8 agosto, ancora, nel centro storico di Sarteano, via al Corteo dei Ceri, mentre martedì 9 e mercoledì 10 agosto tocca alla Contrada di San Lorenzo, che torna con “Gocce di Vino” lungo le vie del centro storico fino al castello, lo stand gastronomico a cena, in Piazza San Lorenzo e, nel pomeriggio del 10 agosto, la celebrazione del Santo Patrono con i battesimi di contrada e la Santa Messa.

Poi si entra nei veri e propri giorni di Giostra: giovedì 11 agosto, alle ore 21 la Tratta dei Bossoli, che stabilisce l’ordine di partenza delle Contrade, domenica 14 agosto, dalle ore 18, la Provaccia, e lunedì 15 agosto, dal primo pomeriggio, il Grande Corteo storico per le vie del Paese e poi, in una Piazza Bargagli vestita a festa, la Giostra del Saracino.

A “chiudere il cerchio” la festa patronale della Contrada di San Bartolomeo, da sabato 20 a lunedì 22 agosto, al Palazzetto dello Sport di Sarteano, con stand gastronomico e musica dal vivo (e domenica 21 Santa Messa con i battesimi di contrada e “Torneo del Romitorio”), e poi, sabato 27 e domenica 28 agosto, la festa della vittoria riservata alla Contrada che trionferà nella Giostra del Saracino.

